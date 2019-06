Zesde jazzweekend op de Nieuwe Meer

Aalsmeer – Het zesde jazzweekend op jachthaven de Nieuwe Meer, van 28 tot en met 30 juni, heeft dit jaar het thema: Jazzvirtuozen beleven de Blues. Jazzmusici van diverse pluimage gaan, elk op eigen wijze, terug naar de bronnen van de jazzmuziek: de blues in al zijn verschijningsvormen.

Op vrijdagavond 28 juni begint om 21.00 uur een optreden van het Christian Pabst kwartet met: Christian Pabst (piano), Linus Eppinger (gitaar), Giuseppe Campisi (contrabas) en Erik Kooger (drums). Christian Pabst, een pianist en componist afkomstig uit het Duitse Saarland, werd na zijn afstuderen aan het Conservatorium van Amsterdam docent in muziektheorie en harmonieleer. Hij reisde als begeleider van entertainer Sven Ratzke de wereld rond. Maar centraal in zijn muzikale ontwikkeling staat zijn trio: in de magistrale bassist Giuseppe Campisi en de dynamische drummer Erik Kooger heeft hij ideale medestrijders gevonden om het muzikale avontuur te zoeken. Om zich bij deze gelegenheid intenser op de blues te kunnen storten, wordt Christians trio versterkt met de gitarist Linus Eppinger.

Op zaterdagavond 29 juni gaan om 21.00 uur de spots aan voor het Michael Varekamp kwintet met Michael Varekamp (trompet en zang), Dmitri Chapeau (tenorsax), Mark van der Feen (piano), Harry Emmery (contrabas) en Erik Kooger (drums).

Trompettist Michael Varekamp is van alle markten thuis: hij maakte wereldtournees met de Dutch Swing College, maar ook met de moderne pianist Rembrandt Frerichs. Hij heeft een ‘all star band’ samengesteld om de blues te vertolken met louter topmusici uit de (inter)nationale jazzscene: de Russisch-Franse tenorist Dmitri Chapeau, de virtuoze pianist Mark van der Feen, Harry Emmery, de meest ervaren contrabassist van Nederland, en de veelzijdige drummer Erik Kooger. Erik kan zijn drums laten staan: hij speelt de eerste blues-avond bij Christian Pabst!

Zondagmiddag 30 juni verzorgt het Greenfield/Van Beest kwartet vanaf 16.00 uur de muzikale afsluiting van het weekend. Met: Rinus Groeneveld (tenorsax), Jos van Beest (piano), Erik Schoonderwoerd (contrabas) en Ruud van der Steen (drums).

Nadat Rinus Groeneveld in Paradiso de saxofonist Dexter Gordon had gehoord, besloot hij zelf ook een tenorsax te kopen. Rinus noemt zich inmiddels een ‘selftaught blues klootzak’ en speelde met veel bluesy jongens, waaronder Little Willie Littlefield, Mose Allison en Eddie C. Campbell. Hij is tegenwoordig één van de beste saxofonisten van Nederland. En toen Jos van Beest de beroemde jazzpianist Oscar Peterson had ontmoet, wilde hij niets anders dan swingen op de piano, in navolging van zijn grote voorbeeld. Rinus en Jos ontmoeten elkaar op het swingende slagveld van de blues – een taal die zij allebei perfect beheersen.

Het Jazzweekend op de Nieuwe Meer wordt georganiseerd in samenwerking met KCA en cultureel café Bacchus. Adres: Stommeerweg 2. Toegang: uw/jouw gift. Inlichtingen: Henny Essenberg, tel. 0297-327698 en Pierre Tuning, tel. 0297-360355.