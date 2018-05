Zaterdag open dag bij Ubink

Aalsmeer – Zaterdag 2 juni is weer de jaarlijkse open dag van handelskwekerij Ubink. Iedereen is harte welkom! De cactuskwekerij Ubink aan de Mijnsherenweg opent één dag per jaar de deuren en dan kan iedereen kennis maken met de cactusteelt.

De 50.000 vierkante meter grote kwekerij heeft een groot assortiment aan cactussen en vetplanten van drie centimeter tot wel vier meter hoog!

Beurs

Succulenta Nederland organiseert deze zaterdag weer de jaarlijkse beurs. Op deze beurs staan ongeveer 40 standhouders die hun eigen geteelde plantjes te koop aanbieden. Ook kunnen bezoekers deze dag cactussen en succulenten direct uit de kas aanschaffen.

Speurtocht

Voor kinderen worden diverse activiteiten georganiseerd. Ook is er voor de jongste bezoekers een speurtocht door de kwekerij.

De open dag is zaterdag 4 juni van 9.00 tot en met 16.00 uur. Handelskwekerij Ubink B.V. is gevestigd aan de Mijnsherenweg 20 te Kudelstaart.