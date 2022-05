Zaterdag 14 mei: Manifestatie ‘Krimp de luchtvaart’

Regio – “We zijn niet tegen vliegen, maar krimp van de luchtvaart is noodzakelijk”, vindt Cor Mastwijk en daarom heeft hij een grote manifestatie georganiseerd op zaterdag 14 mei op zes nationale luchthavens. “Uit de Luchtvaartnota blijkt dat de minister Schiphol wil laten groeien van 540.000 luchtvaartbewegingen per jaar naar 800.000. Ook willen ze Lelystad openen, dat is catastrofaal voor onze natuurgebieden. Ze willen elk stukje lucht volproppen met vlieggoten. Dat betekent nog meer herrie en uitstoot. In de zomer kun je niet eens buiten zitten door de herrie. Dat kan toch niet waar zijn?”

Het is niet vijf vóór twaalf, maar vijf óver twaalf volgens de initiator en daarom zal er 14 mei een landelijk stiltemoment van een kwartier zijn. “De temperatuur op aarde gaat met drie graden stijgen. Ik maak me zorgen over wat er door de luchtvaart de lucht in gepompt wordt. Er wordt 280 ton aan giftige stoffen boven ons hoofd uitgestort en dan heb ik het alleen over Schiphol. Nederland is te klein voor een groot vliegveld als Schiphol.”

Van elf tot twee uur zijn er zaterdag sprekers die zullen vertellen wat groei van de luchtvaart met onze gezondheid en het klimaat doet en hoe het anders kan. “Er zijn veel korte vluchten waarvoor best een alternatieve manier van vervoer beschikbaar is. Maar dat is duurder, dus vliegtickets zijn nu veel te goedkoop. Dat betalen wij via de belasting. De kerosine van Shell betalen wij. Het systeem is verkeerd en zolang de overheid geen moed toont en de goedkope vluchten niet meer worden aangeboden, blijft een kleine groep daarvoor kiezen. Het vraagt een andere manier van denken, maar de mensen aan de top met hun bonussen gaan dat niet veranderen”, verwacht Mastwijk. “Ze praten over elektrisch vliegen, maar dat is een fabel. Ook schoner vliegen zie ik de komende twintig jaar nog niet gebeuren.”

Veel organisaties die zich betrokken voelen bij dit onderwerp steunen de manifestatie. Naast sprekers van onder andere Greenpeace, GroenLinks, Milieufederatie en Platform Vliegoverlast Amsterdam zijn er interviews en muzikale optredens. Ook zijn er luchtfietsers aanwezig die vanaf Lelystad Airport en Rotterdam naar Schiphol fietsen om te laten zien dat reizen ook anders kan. Ieder vliegveld heeft een eigen programma. Via een livestream kan er gevolgd worden wat er op de andere vliegvelden gebeurt. “De manifestatie is vreedzaam en niet gericht tegen reizigers. We hebben een boodschap voor de politiek en de luchtvaartsector.” Op Schiphol zal de manifestatie plaatsvinden op Schiphol Plaza. Aanmelden is niet nodig. Het precieze programma is te zien op www.14meimanifestatie.nl.