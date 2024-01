Wouter Rietveld wint bij dartclub Poel’s Eye

Kudelstaart – Het aantal deelnemers bij de dartclub Poel’s Eye lag het hele seizoen al hoog, maar op de negende speelavond stroomde de Proosdijhal helemaal vol. Met 64 deelnemers was het de drukste speelavond in elf seizoenen. Wouter Rietveld bevond zich ook onder de deelnemers. In een grijs verleden won hij twee speelavonden. Wouter bereikte de finale en stond tegenover Marco Cornelisse, degene met de meeste speelavond overwinningen bij de Poel’s Eye (30).

In een hoogstaande finale won Wouter op fenomenale wijze. Wouter gooide een 138 finish en besloot de wedstrijd met een leg in 14 pijlen. De 138 finish werd echter op deze avond niet alleen overtroffen door Marcel Verkerk met 148, maar ook door René Boon met 158. Hiermee had René Boon op magische wijze voor het eerst ooit de hoogste uitgooi van de avond. Dennis Splinter bereikte voor de derde keer dit seizoen de finale van het tweede niveau, maar won niet voor de derde keer op rij. Dave Verburg daarentegen won voor de eerste keer ooit een finale bij de Poel’s Eye.

Volgende week vrijdag 19 januari is de volgende speelavond in de Proosdijhal. Het is de laatste speelavond voor de Dutch Open in Assen. Er is een vier niveau systeem zodat iedereen zoveel als mogelijk op zijn eigen niveau terecht komt. De inschrijving sluit om 20.00 uur, deelname kost 4 euro en de minimum leeftijd is 15 jaar. Kijk voor meer informatie op de website: www.poelseye.nl

Foto: Prijzen voor Dennis, Dave, Wouter, Marco en René tijdens het darten bij Poel’s Eye.