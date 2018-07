Workshops Minecraft voor jeugd

Amstelland – Hoe zal een Bibliotheek er over 100 of 1000 jaar uitzien en hoe zag een Romeins fort er eigenlijk uit? Tijdens de zomervakantie organiseert de Bibliotheek Amstelland twee zomerworkshops Minecraft. Kinderen van 8 tot en met 12 jaar bouwen samen met een mede-Minecrafter in 2 uur tijd een futuristische Bibliotheek of een oud Romeins fort waarbij zij hun fantasie de vrije loop kunnen laten.

Vliegende boekenkasten, ondergrondse leesgrotten of betoverde boeken in de Bibliotheek van de toekomst. Een grote muur, een slotgracht, toegangspoort en wachttorens: dit hoort bij een Romeins Fort! Het kan allemaal gemaakt worden in Minecraft op 18 juli en/of 22 augustus tijdens een van de zomerworkshops.

Educatief

Het computerspel Minecraft is ongekend populair bij kinderen en jongeren. Met deze ‘digitale LEGO’ kun je in een oneindige wereld naar hartenlust bouwen, in je eentje of met andere spelers. Minecraft is ook heel goed inzetbaar als educatieve tool. Kinderen trainen vaardigheden zoals ruimtelijk inzicht, creatief denken, samenwerken en ICT-basisvaardigheden.

De Minecraft zomerworkshop ‘Bibliotheek van de toekomst’ is op woensdag 18 juli van 15.00 tot 17.00 uur in Bibliotheek Westwijk te Amstelveen. De Minecraft zomerworkshop ‘Romeins fort’ is op woensdag 22 augustus van 10.00 tot 12.00 uur, eveneens in Bibliotheek Westwijk te Amstelveen

Snel opgeven

Kosten per workshop: 6 euro voor leden en 12 euro voor niet-leden. Er kunnen per workshop maximaal 20 deelnemers meedoen, dus geef je snel op. Leeftijd 8 tot en met 12 jaar. Wil je graag met iemand samen? Bestel dan twee kaartjes, en stuur even een berichtje naar h.deinema@debibliotheekamstelland.nl.