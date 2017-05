Workshops Mad Science in bieb

Amstelland – Het lijkt wel magie, zoals een magneet aan sommige voorwerpen kan blijven hangen of er naartoe trekt, terwijl hij andere gewoon weg lijkt te duwen. In deze workshop ga je daar zelf mee aan de slag. Je maakt kennis met aantrekken en afstoten, de eigenschappen van een magneet.

Deelnemers aan deze workshop onderzoeken welke voorwerpen er zijn die worden aangetrokken door de magneet en leren dat niet alleen de Aarde een Noordpool en een Zuidpool heeft, maar elke magneet ook. Je kunt in deze workshop je ogen goed de kost geven en voelen wat er gebeurt. Zo maak je op eenvoudige wijze kennis met dit natuurkundige fenomeen.

De kleuterworkshop Mad Science, Magneetmysterie is op woensdag 24 mei van 15.30 tot 16.15 uur in bibliotheek Amstelveen Stadsplein. Geschikt voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 6 jaar. Deelname kost € 7,50. Let op: om iedereen alles zelf te laten doen is het aantal plaatsen beperkt. Wees er dus snel bij.

Bekijk ook de andere Mad Science workshops. In juni zijn er meerdere Mad Science workshops in de Bibliotheek Amstelland. Zo is er de workshop Mad Science, Wetenschap voor detectives. Geschikt voor 6 t/m 12 jaar, op zaterdag 10 juni in bibliotheek Amstelveen Westwijk. De workshop Mad Science: Recherchewerk voor leeftijd 6 t/m 12 jaar is op zaterdag 17 juni in bibliotheek Aalsmeer. De workshop Mad Science: Statische electriciteit voor 6 t/m 12 jaar is op zaterdag 24 juni in bibliotheek Uithoorn en ten slotte de Mad science zomerkamp: Freaky, voor leeftijd 7 t/m 11 jaar is van maandag 24 t/m donderdag 27 juli in bibliotheek Amstelveen Stadsplein.