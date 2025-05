De Ronde Venen – Iedereen deelt liefde op zijn eigen manier. Sommigen delen het liefst bemoedigende woorden, andere geven graag cadeautjes en weer anderen geven de voorkeur aan lichamelijke aanraking. Gary Chapman verdeelde deze manieren in vijf ‘talen’.

Elk mens heeft een eerste liefdestaal, een manier waarop hij of zij de liefde het best verstaat. Als we inzicht krijgen in deze liefdestaal, kunnen we onze relaties verbeteren. Niet alleen de relaties met onze partners, maar ook met familieleden of met vrienden.

In deze workshop ‘Vijf talen van de Liefde’ ontdek je jouw eigen liefdestaal én de taal van je geliefde. Met deze praktische kennis gaan we vervolgens aan de slag. In diverse oefeningen ervaar je op welke manier je de vijf liefdestalen kunt inzetten in relaties. Neem dus gerust je partner, vriend of vriendin of familielid mee. Zo kun je samen oefenen en je relaties verdiepen. Meld je wel afzonderlijk aan.

Deze workshop wordt begeleid door Helen Lettinga. Helen is getrouwd en is moeder van twee kinderen (2005 en 2007). Helen is gecertificeerd transformatieel coach en trainer (CCA en CPION) bij Gettinvolved Trainings een internationaal leiderschaps Academy, waarbij ervaringsgericht werken op het gebied van Emotionele Intelligentie centraal staat.

Deze workshop vindt woensdagavond 14 mei plaats van 19.30 tot 22.00 uur plaats in Bibliotheek Mijdrecht. Deelname is gratis na aanmelding via website derondevenen.ouderslokaal.nl. Voor meer informatie: bekijk de website of mail naar info@ouderslokaal.nl.

Foto: aangeleverd.