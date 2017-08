Hoofddorp – Kruidenthee is niet alleen lekker maar ook gezond. Maar welke soort thee is geschikt voor jou? Daarop is helaas geen eenduidig antwoord te geven. Het hangt af van hoe je je voelt, maar ook van het seizoen en wat voorhanden is.

De Heimanshof organiseert op donderdag 17 augustus van 14.00 tot 16.00 uur een workshop over kruidenthee. In deze workshop worden acht soorten kruidenthee gemaakt en geproefd. Linda Smilde vertelt daarbij hoe deze theesoorten worden gebruikt in China. Kom ook en praat mee over thee!

De toegang is gratis en de workshop vindt plaats in het verenigingsgebouw van De Heimanshof, De Kijkdoos, Wieger Bruinlaan 1 in Hoofddorp.