Workshop ‘FLOW na je scheiding’ met Vanetta Smit

Mijdrecht – Een scheiding is een enorm ingrijpende gebeurtenis. Misschien voel je je leeg of eenzaam? Of heb je het gevoel de regie even kwijt te zijn? Hoe kom je weer terug in die flow? Waar vind je weer een stip op de horizon, positieve energie en levenslust? In de workshop ‘FLOW na je scheiding’ ontvang je tips en handvatten om weer terug te keren naar het vuurtje in jezelf. Je vindt je kracht weer terug en kan weer kijken naar de toekomst. En weet: je bent niet alleen.

Vanetta Smit

De workshop wordt begeleid door Vanetta Smit. Zij is een gescheiden moeder met twee dochters van zes en negen jaar, verloofde, partner, bonusmamma (in spe van 2), vriendin, (enige) dochter, meisje, gelukkige baas van de hond Tukkie, van oorsprong film- en televisie-wetenschapper, (voormalig) politica & podcaster cultuur & erfgoed in de gemeente De Bilt (& wannabe ukelele speler/jazz-zangeres). In het dagelijks leven is Vanetta life flow coach bij Close-Up Coaching van waaruit zij ook als matchmaker fungeert voor Mens en Relatie.

Deze workshop is op woensdagavond 23 april van 20.00 tot 22.00 uur in Bibliotheek Mijdrecht. Deelname is gratis na aanmelding via de website derondevenen.ouderslokaal.nl. Voor meer informatie bekijk de website of mail naar info@ouderslokaal.nl.

Foto: aangeleverd.