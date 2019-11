Inbraak(poging) in woningen Uithoorn

Uithoorn – Tussen vrijdag 8 en maandag 11 november is ingebroken in een woning aan de Zijdelweg, nabij de benzinepomp. Om binnen te komen is een ruit van de achterdeur ingeslagen. Het gehele huis is doorzocht. Vooralsnog is de buit onbekend.

Op woensdag 6 november is geprobeerd in te breken in een appartement aan de Wilhelminakade, nabij de busbrug. De bewoners kregen bij thuiskomst de voordeur niet open. De politie is gealarmeerd. Er bleek een stuk boor in het cilinderslot te zitten. De reden waarschijnlijk dat de inbraak mislukt is. Een sleutelmaker is gekomen om het slot te repareren. De inbraakpoging heeft tussen half acht ’s morgens en negen uur in de avond plaatsgevonden.

Mogelijk zijn er getuigen, ook van de inbraak, zij worden verzocht contact op te nemen met de politie via 099-8844.