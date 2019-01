Amstelveen – Na de hitvoorstelling ‘Op zoek naar de Sloddervos’ beleven Woezel en Pip opnieuw een groot avontuur in hun vijfde familievoorstelling ‘Woezel & Pip en de Tijdmachine’.

Op zondag 10 februari beleven de populairste hondjes van het land een spannende reis door de tijd in Schouwburg Amstelveen in Amstelveen. Een onvergetelijke theaterervaring voor alle vriendjes van Woezel en Pip. Zou jij ook willen weten hoe het is om groot te zijn? Woezel en Pip kunnen niet wachten. Als de Wijze Varen even niet kijkt, glippen ze stiekem zijn nieuwe tijdmachine in. Op naar het land van nog niet gebeurd. Op naar een nieuw avontuur samen met hun vriendjes Buurpoes en Charlie. Bam, boem, knars, zoem! Als dat maar goed gaat…

Een familiemusical voor alle kinderen vanaf twee jaar. Laat je meevoeren naar de bijzonderste plekken in de Tovertuin, zing en dans mee met nieuwe liedjes, verwonder je over het schaduwspel en schuif naar het puntje van je stoel als alles mis lijkt te gaan en de vriendjes zich afvragen of ze ooit nog thuiskomen… Na afloop van de voorstelling kan er heerlijk geknuffeld worden met de levensgrote pluchen knuffels van Woezel en Pip in de foyer van het theater.

Teken jouw tijdmachine

Kun je niet wachten? Kom dan nu alvast in de stemming door een tekening te maken van de tijdmachine die jij zou bouwen. Lever hem vóór de voorstelling in bij de Woezel en Pip-stand en wie weet, zie je jouw kunstwerk terug op het podium. Zondag 10 februari om 14.00 uur in Schouwburg Amstelveen, Stadsplein 100.