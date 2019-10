Witte stok betekent let op!

Uithoorn- Tim de Groot woont in een appartement aan het Zijdelveld in Uithoorn. Tim is visueel gehandicapt en gaat gedeeltelijk zelfstandig naar zijn werk bij Poldersport. Dit doet hij sinds een paar maanden. Maar de moeilijkheid is het oversteken bij het gemeentehuis in Uithoorn. ‘ Ik heb eerst heel hard getraind met mijn trainster van VISIO (expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen), om zelfstandig naar mijn werk te kunnen gaan. Ik loop naar de bushalte bij het Amstelplein en ga met de bus naar de Korte Polder. Vanuit daar loop ik verder naar Poldersport. In het begin liep er altijd iemand mee, maar nu loop ik al een gedeelte zelfstandig,’ vertelt Tim vol trots.

Geleide lijnen

‘Het probleem was het grootste bij het oversteken naar het Amstelplein. De geleide lijnen waren helemaal versleten dus ik kon niet voelen waar ik naar toe ging. Ik heb samen met mijn trainster van VISIO contact gehad met de gemeente Uithoorn en nu zijn de geleide lijnen vernieuwd. Maar het is nog wel spannend om over te steken. Dat komt vooral omdat het een druk punt is.’

Witte stok

‘Als ik ga oversteken luister ik eerst of er verkeer is. Als er wel verkeer is, wat op dat punt altijd is, dan laat ik zien dat ik er ben. Dat doe ik door mijn witte stok vast te houden, de punt op de grond en een gestrekte arm. Als ik dan over wil steken doe ik eerst mijn stok omhoog zodat iedereen mij goed kan zien, dan tel ik tot twee en dan steek ik over. Er zijn niet veel mensen die dit weten. Daarom wil ik er graag bekendheid aan geven.’

Dag van de witte stok

‘Het zou fijn zijn als mensen weten hoe ze moeten reageren als ze een visueel gehandicapte met een stok zien. ‘Op 15 oktober is het de dag van de witte stok. Op deze manier hoopt men dat er meer aandacht voor visueel gehandicapten komt.