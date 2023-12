WinterWONDERland Vlinderbos

De Ronde Venen – De laatste twee schoolweken van het jaar zijn omgevlogen op Jenaplan Basisschool Vlinderbos. De school is prachtig, sfeervol versierd door de ouders. Elke ochtend verwelkomden honderden lichtjes de kinderen, ouders en de stamgroepleiders, dat is een fijn begin van de dag in deze donkere dagen.

Thema

Het thema dit jaar was “Winter-WONDERland; helpende handjes, omdat iedereen meetelt!”, waarbij het vooral ging om het woord WONDER. In het Vlindertheater werd door juf Anja een winterverhaal voorgelezen, een verhaal over een vogeltje dat met doorzettingsvermogen en vriendelijkheid van anderen in de kou overwintert. “Kunnen wij met vriendelijkheid en een beetje doorzettingsvermogen een klein wonder verrichten voor iemand anders?” was de oproep die aan alle kinderen meegegeven werd.

In dit thema zitten heel mooi de Jenaplanessenties Ondernemen (ik kan contacten leggen, ik kan mijn talent inzetten, ik kan initiatieven nemen) en Samenwerken (ik kan anderen helpen en ik kan hulp ontvangen). Ook werken we met elkaar aan Burgerschap (we zetten ons in voor een ander, we zamelen goederen in voor Helponshelpen 0297). Zo heeft de Jungle kerstkaarten gemaakt voor Johannes Hospitium De Ronde Venen en een kerststukje naar de Jumbo gebracht. De Spooky’s hebben contact gelegd met Zorgcentrum Maria-Oord, met de vraag of ze iets kunnen betekenen voor de ouderen daar en Duckcity heeft de opa’s en oma’s uitgenodigd om te komen lunchen in de groep.

In de school zijn twee prachtig versierde ‘wonderwanden’ gemaakt. Elk kind heeft daarvoor een papieren wantje mogen ophangen, met daarop een talent van zichzelf en eventueel een hulpvraag/wens. Het talent van de een kan iets betekenen voor de wens van een ander.

Aktie

Dit jaar zijn zij ook met elkaar in actie gegaan voor het goede doel ‘Help ons helpen 0297’, een stichting voor gezinnen die net buiten de grens van de voedselbank vallen. Deze stichting is in eerste instantie een voedselbank, maar daarnaast is er ook kleding en speelgoed nodig. Om het thema ‘WinterWONDERland, helpende handjes’ letterlijk uit te voeren zijn ouders met hun kinderen de kasten ingedoken voor mooie, bruikbare artikelen en voeding. Deze actie is zeer geslaagd, waarbij we hopen dat we een klein wonder hebben kunnen verrichten voor heel veel lokale gezinnen in deze wintertijd.

De laatste schoolweek is er iedere ochtend in het Vlindertheater door de kinderen opgetreden en gedanst op ‘Last christmas’, ‘Jinglebell rock’ en ook was er indrukwekkend pianospel en er werd live gezongen en gerapt. Op donderdagochtend stond het Vlinderboskoor, bestaande uit enkele ouders op het podium en ademloos werd er geluisterd naar de prachtige klanken van o.a. ‘Stille nacht’.

Ze sloten deze feestelijke weken af met een winterfeest op donderdagavond, en de kinderen van groep 5 tot met 8 gingen nog schaatsen op de schaatsbaan in Mijdrecht. Alle kinderen kregen tenslotte nog een heerlijke oliebol, waarna de kerstvakantie kon beginnen.