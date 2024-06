Winst en behoud in de eerste klasse voor De Vinken

Vinkeveen – Afgelopen zaterdag speelde de hoofdmacht van De Vinken de laatste thuiswedstrijd van het veldseizoen. In een spannende wedstrijd werd in de slotfase met 20-18 afgerekend met koploper Vriendenschaar uit Bodegraven. Daarmee stelde De Vinken behoud in de eerste klasse veilig.

Voor beide ploegen stond er iets op het spel in deze voorlaatste speelronde. Vriendenschaar zou bij winst het kampioenschap binnenhalen. Er was dan ook een flinke supportersschare meegereisd voor de nodige aanmoediging. De Vinken, gesponsord door Koeleman Elektro, zou bij winst verzekerd zijn van handhaving in de eerste klasse. Bovendien zou het gat met Vriendenschaar dan nog slechts twee punten zijn. Zoals verwacht werd het dan ook een wedstrijd waarin beide ploegen er vol voor gingen.

Vrije ballen en strafworpen

De basisacht van De Vinken begon in de eerste aanval met Zoë van Dasler, Robin van der Vliet, Nieko Dankelman en Jerom Stokhof. De eerste verdediging werd gevormd door Deena Dankelman, Eva Hemelaar, Jelle Mul en Levi Kroon. Na de openingsscore door Nieko Dankelman ging de wedstrijd in de beginfase gelijk op, niet alleen in scores maar ook in de manier waarop. Halverwege de eerste helft stond het 5-5, waarvan maar liefst zeven punten uit een vrije bal of strafworp kwamen. Daarna nam De Vinken even het initiatief. Via nog maar eens een vrije bal van Levi Kroon, een prachtig afgerond kansje van Jelle Mul en een afstandsschot van Jerom Stokhof liep de thuisploeg uit naar 8-5. Vriendenschaar vond echter via twee afstandsschoten weer aansluiting, waarna de Vinkendames Eva Hemelaar en Robin van der Vliet de voorsprong weer op drie punten zetten: 10-7. De Vinken ging uiteindelijk met een 11-9 voorsprong de rust in.

Spannend

Na rust kwam Vriendenschaar prima uit de startblokken. Op kampioensmissie scoorden de bezoekers snel de 11-10. Via Robin van der Vliet, die zeer trefzeker was vandaag, liep De Vinken nog even uit, maar met nog ruim twintig minuten op de klok stond de stand weer volledig gelijk. Het spelbeeld werd soms wat rommelig, met een aantal herhaaldelijke overtredingen waar veelvuldig voor werd gefloten. De strijdlust en spanning waren er echter niet minder om. Het bleef stuivertje wisselen, van 12-13 naar 14-13, naar 15-15 en 17-17. Beide ploegen waren er duidelijk op gebrand om de winst binnen te halen. De Vinken moest zowel Deena als Nieko Dankelman vrij snel na elkaar met een blessure wisselen. Zij werden vervangen door Jiska Kroon en Tom Vis, die beiden een zeer verdienstelijke invalbeurt maakten.

Slotfase

In de slotfase wist De Vinken een beslissend gat te slaan. Via een kansje van Jelle Mul en een afstandsschot van Eva Hemelaar was daar de twee punten voorsprong. Vriendenschaar kreeg nog een strafworp en maakte 19-18, maar in de laatste minuut zorgde Robin van der Vliet voor haar zesde doelpunt en de 20-18 overwinning.

Nog even geen feest voor het meegereisde publiek, waarvoor het volgende week nogmaals nagelbijten wordt. Door de overwinning is het gat tussen De Vinken en Vriendenschaar gedicht tot slechts twee punten. Het blijft dus spannend tot de laatste ronde is gespeeld.

Foto: Bert Lommers Fotografie.