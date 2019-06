Winnaars schoolhandbal Uithoorn- de Kwakel bekend

Deze woensdag hebben de groepen 8 van de Uithoornse en Kwakelse scholen het schoolhandbaltoernooi gespeeld. De winnaars van dit toernooi mogen doorstromen naar de regiofinales. Vorig jaar zijn zelfs de landelijke finales bereikt.

Nadat eerder de onderbouw op en regenachtig sportpark Randhoorn toch ontzettend leuke wedstrijden wisten te spelen. Was het deze woensdag aan de groepen 7 en 8 van de Uithoorns basisscholen.

Ook dit jaar zij er spannende wedstrijden gespeeld. Het Duet, de Springschans, De Zon, de Toermalijn en de Kajuit hadden ieder teams afgevaardigd. We zagen flitsend aanvalsspel en een snelle afwisseling van aanval en verdediging. Er is maar weinig tijd om van aanval op verdediging over te schakelen. We zagen de spelers moedig, geconcentreerd en vastbesloten verhinderen dat de tegenstander op doel schiet. Ook zagen we prachtige reddingen van keepers, maar ook mooi gemikte schoten die in de hoek van het doel terecht kwamen.

Bij de meisjes werd uiteindelijk De Zon winnaar. Na een spannende wedstrijd werd bij de jongens de Springschans eerste bij de groepen 8. Beide teams mogen door naar de regiofinales, die ook bij Legmeervogels zullen worden gespeeld op woensdag 12 juni.

De scholieren hebben op de velden van Legmeervogels laten zien dat handbal een snel, dynamisch en atletisch spel is. Voor spelers die de smaak van het handbal te pakken hebben, biedt Legmeervogels aan om gratis een maand mee te komen trainen en spelen. Tot oktober wordt de sport buiten gespeeld, daarna is het een binnensport, sporthal De Scheg is dan de thuisbasis. Voor iedere leeftijd is er een geschikt team.

Opgave kan simpel via 0297-533767 (Luuk) of mail naar legmeervogels@handbal.nl. Meetrainen en spelen kost de eerste maand niks!