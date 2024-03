Winkelcentrum Adelhof op de schop: Lidl heeft grote plannen￼

Mijdrecht – Winkelcentrum Adelhof in Mijdrecht ligt er wat troosteloos bij met een leegstaande voormalige kledingzaak, een gesloten bar, een gesloten pizzeria, een leegstaand pand waar voorheen de Aldi gevestigd was. Maar betere tijden zijn op komst. Wanneer is nog niet bekend, maar dat er achter de schermen gewerkt wordt aan een verandering is duidelijk. Supermarkt Lidl gaat flink uitbreiden en er is ruimte voor nieuwe en bestaande huurders.

De eigenaresse van de dierenwinkel wil niet veel kwijt over de ontwikkelingen. Zij vindt het nog te vroeg om er iets over te zeggen. Menu XL is sinds vorige week gesloten en Bar Adelhof sluit eind april de deuren. “Er is een deal gesloten”, weet de medewerker van de bar. In de nieuwe situatie is geen plek meer voor horeca. “Dat nieuwe pand voldoet niet aan de horecavergunning.” Het is jammer voor de vaste klanten, maar ook de dart- en biljartverenigingen, die hier al jaren hun thuishaven hebben. Zij moeten een nieuw onderkomen zoeken.

Advocaat

“Ik ben nog nergens officieel van op de hoogte gesteld”, zegt de eigenaar van de viswinkel die al vijf jaar aan de Prinses Margrietlaan gevestigd is. “De tekening die nu circuleert is van jaren terug. Er is nog niets bekend. Hoe willen ze dat dan gaan aanpakken? vraagt hij zich af. “Als ik negen maanden dicht moet heb ik inkomstenderving, gaan ze dat vergoeden? Mijn apparatuur kan ik niet zomaar verplaatsen, dat zit ingebouwd. Als ik nieuwe apparatuur moet bestellen, heeft dat anderhalf jaar levertijd.” Voor de zekerheid heeft hij alvast een advocaat in de arm genomen. “Het is toch meer dan normaal dat ze ons erbij betrekken. Ze komen af en toe binnenlopen om te vertellen wat er gaat gebeuren, maar er staat niets op papier.”

Eigenaar

Met ‘ze’ bedoelt hij eigenaar en verhuurder van het winkelcentrum, Alma Vastgoed. Alma moet wel iets doen, omdat in 2022 supermarkt Aldi uit Adelhof vertrok naar de Ondernemersweg. In 2019 kreeg de Aldi toestemming om op het industrieterrein een nieuwe supermarkt met parkeergelegenheid te bouwen. De gemeente had geen juridische gronden om de Aldi een omgevingsvergunning te weigeren. Alma spande een rechtszaak aan, maar kreeg geen gelijk van de rechtbank Midden-Nederland. Daarop ging de vastgoedeigenaar in hoger beroep bij de Raad van State, waar de zaak 30 januari besproken werd. Ook de visboer ziet wel dat er iets moet gebeuren aan de leegstand en veroudering van het winkelcentrum. “Het mag best in een nieuw jasje gestoken worden.” Plannen zijn er al jaren, dat er iets moet gebeuren is duidelijk, maar wanneer? Wie het weet mag het zeggen. Wordt zeker vervolgd.