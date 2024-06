Wilnissenaar Aram Avedisian wint Kickbokspartij￼

De Ronde Venen – Tijdens het eerste New Legends Kickboksgala in Woerden. Aram Avedisian, die uitkomt voor Hanuman Gym in Mijdrecht kwam afgelopen zaterdag uit in de N klasse en zag zich geplaatst tegen een tegenstander van Taekrosa uit Utrecht. De match, die drie rondes duurde, werd unaniem positief door de jury beoordeelt en uitte zich in een daverende overwinning van Aram, die pas sedert september vorig jaar voor het eerst met de vechtsport in aanraking kwam. Een grote supportersgroep van Hanuman Gym gaf gedurende de wedstrijd een enorme verbale support en waren uitzinnig van vreugde toen Aram na de derde ronde, de beslissing van de jury via de ringspeaker in zijn voordeel hoorde noemen. Aram wordt gezien als een talent van Hanuman Gym omdat dit pas de tweede wedstrijd waaraan hij deelnam. De komende weken komen nog tal van andere leden van de kickboksschool bij diverse gala’s in actie.

Foto: aangeleverd