Wilnis: een nieuwe Willisstee

Wilnis – Een meerderheid van de gemeenteraad ging afgelopen donderdag niet akkoord met het ingediende ‘Ruimtelijk Kader nieuwbouw Koningin Julianaschool en Dorpshuis De Willisstee’. Als gevolg daarvan was er ook geen meerderheid voor het vaststellen van het gevraagde investeringsbudget van ruim 3,3 miljoen euro voor nieuwbouw van Dorpshuis De Willisstee. Op de huidige locatie van het dorpshuis en zalencentrum aan de Pieter Joostenlaan wil het college overgaan tot nieuwbouw. Daar zouden een verkleind dorpshuis met de huidige sportzaal samen in één gebouw moeten komen met de Koningin Juliana basisschool, een kindcentrum en enkele maatschappelijke voorzieningen. Het zou mogelijk gaan om herhuisvesting voor Inloophuis ’t Anker dat nu nog in Mijdrecht is gevestigd en om het Servicepunt dat nu nog in de Dorpsstraat van Wilnis is gevestigd.

Vierkante meters

Het huidige vloeroppervlak van 1200 vierkante meter zou in het nieuwe dorpshuis met meer dan 300 vierkante meter afnemen. Daarmee is in het nieuwe dorpshuis dus beperkter ruimte voor een zaal, bedoeld voor culturele evenementen. Voor Ernst Schreurs (PvdA-GL) was dat aanleiding om een wijzigingsvoorstel in te dienen, om de beoogde verkleining alsnog enigszins te compenseren. Om ruim 60 vierkante meter minder dan gepland te verkleinen, wilde PvdA-GL een extra budget van 250.000 euro beschikbaar stellen. Die extra investeringskosten zouden namelijk niet opwegen tegen de extra maatschappelijke meerwaarde.

Niet vanzelf

Over de communicatie met en de rol van de inwoners van Wilnis merkte Schreurs op: “Het is van groot belang dat inwoners optimaal betrokken worden, zowel aan de voorkant van het proces en bij het verdere verloop en het besturen van het dorpshuis na realisatie. Een dorpshuis wordt niet vanzelf een huis van het dorp. Dat gebeurt pas als inwoners en gebruikers zich betrokken weten.

De participatie was tot nu toe meer gericht op het ruimtelijk kader en minder op wat er nodig is voor een dorpshuis van, voor en door inwoners. We vragen het college daarom de inwoners bij de verdere uitwerking van de plannen te betrekken bij het traject van vervolgparticipatie, gericht op de vraag hoe de invulling zo te maken is dat er een dorpshuis voor en door inwoners komt. Verder willen we dat het besturen wordt overgelaten aan een stichtings-bestuur dat gevormd wordt door inwoners, gebruikers en degenen die zich betrokken en verwant voelen met Wilnis.

Wel goed en toch jammer

Marja Becker (Seniorenpartij DRV): “Wij vinden dit een goed plan, maar vinden het jammer dat het naastliggende gebouw van ‘De Paraplu’ niet is meegenomen, want daar worden bijna dezelfde activiteiten gedaan als in het dorpshuis. De ingeplande ruimte voor het dorpshuis vinden we te krap en we denken dat er te weinig rekening is gehouden met de toekomst. Er worden in Wilnis 650 woningen bijgebouwd en dat betekent meer kinderen en meer mensen die van de Willisstee gebruik gaan maken. Dan lijkt de ruimte voor de school en voor de Willisstee al te klein.”

Hofje in dorpskern

Simone Borgstede (Lokaal en Fair) benadrukte dat het gaat om grote investeringen met gemeenschapsgeld en het daarom van belang is niet zomaar keuzes te maken, maar te handelen vanuit een duidelijke visie en beleid. Borgstede miste in het voorstel vooral de visie op de dorpshuizen, die pas later dit jaar wordt pas besproken. Volgens Borgstede kan het niet zo zijn dat er eerst stenen gemetseld worden en pas daarna het besef doordringt dat het anders had moeten zijn. Positief was Borgstede over woningbouw op de huidige locatie van de Julianaschool. Vooral een hofje sprak haar aan. Een hofje is een binnenplaats of binnentuin met daar omheen een aantal meest kleine woningen. Borgstede wilde het raadsvoorstel nog niet naar de besluitnemende vergadering brengen omdat de visie over de dorpshuizen nog niet in de gemeenteraad is besproken. Volgens haar hoefde dat uitstel niet te leiden tot langdurige vertraging.

Kanttekeningen

Serge Kaaikamp (Ronde Venen Belang) zei blij te zijn dat er iets gebeurt met de Willsstee en de Julianaschool. “Maar het moet wel goed gebeuren om iets te creëren waar de samenleving wat aan heeft. Een voorstel dat gedragen wordt door de welzijnsorganisaties en de dorpsraad.” Daarover heeft RVB twijfels en volgens Kraaikamp zouden meerdere maatschappelijke groepen in Wilnis zich nu niet betrokken voelen bij de huidige plannen. Hij plaatste kanttekeningen bij de gevolgde participatie. “Daarover kunnen we kort zijn: die is niet afdoende geweest.”

Kraaikamp benadrukte het ontbreken van een duidelijke dorpshuisvisie en noemde enkele opvallende bijzonderheden. Hij miste de koppeling aan het rapport over het dorscentrum van Wilnis en had kritiek op het verkeersonderzoek dat was uitgevoerd in de zomerperiode, een tijd waarin er weinig activiteiten waren bij zowel CSW als in het dorpshuis. Ook de nieuwe ontwikkelingen in de Maricken en nieuwe woonwijk en de Jumbo miste hij in het plan.

Voldoet ruimtelijk kader?

“Wat zijn nu de complete plannen voor Wilnis?” Deze vraag stelde Coos Brouwer (CDA). Brouwer zei niet overtuigd te zijn dat het voorliggende ruimtelijk kader adequaat was. “De focus die nu op De Willisstee ligt, vindt het CDA te beperkt.” Volgens Brouwer spelen er in de directe omgeving van De Willisstee op dit moment ook andere ruimtelijke ontwikkelingen. Centraal in het betoog van Brouwer stond het gebrek aan de onderlinge samenhang tussen diverse plannen. Hij miste de integraliteit in het voorliggende ruimtelijk kader en vroeg zich hardop af of de verschillende zaken wel goed op elkaar zijn afgesteld. “Daar vragen inwoners van Wilnis ons voortdurend naar. De verschillende plannen moeten ruimtelijk technisch wel passen. We zijn er nog niet van overtuigd dat de inhoud van het ruimtelijk kader voldoet aan de combinatie van samenhang, uitstraling en het optimaal benutten van openbare ruimte en groen.” Ook noemde Brouwer de mobiliteit en het parkeren. “We wachten de uiteenzetting van het college af en gaan daar goed naar luisteren.”

Annemieke Guldemond (InwonersCollectief): “Een nieuw dorpshuis en een nieuwe school zijn fijn, maar eerder heb ik al aangegeven dat we eerst een visie willen en dan dit.”

Wim Stam (CU-SGP): “We vinden het een lastig voorstel. We kennen de financiële positie van de gemeente. Die vooruitzichten zijn niet hoop-gevend.” Hij besteedde in zijn betoog aandacht aan de vraag hoe de kosten voor de Willisstee zich verhouden tot de inzet voor andere dorpshuizen in de gemeente. “We gaan voor de Willisstee 3,3 miljoen euro uitgeven. Komen meer dorpshuizen op de stoep staan?”

Knopen doorhakken

Timo Brockhoff (VVD): “Als VVD zijn wij voor dit raadvoorstel. Waarom? De Julianaschool moet worden aangepakt, want de kinderen verdienen een veilige school. Het huidige dorpshuis is echt verouderd en aan vervanging toe. Op de vrijgekomen plek van de basisschool kunnen we woningen bouwen.” Brockhoff ging ook in op de meer integrale aanpak waar Brouwer eerder op aandrong. “Op uitstel zitten de inwoners van Wilnis juist niet te wachten. Het is ook belangrijk om politieke knopen door te hakken.”

Joanne Freeve (D66): We zijn echt voorstander van het plan. Dit nieuwe gebouw waar ook een mooi kind-centrum aan toegevoegd wordt, geeft een impuls aan het dorpshuis. Er hangt in integraliteit veel aan dit plan vast.”

Ondanks zijn bevlogen, toelichtende uiteenzetting wist wethouder Cees van Uden (D66) een meerderheid van de raad niet te overtuigen voor het raadsvoorstel te stemmen. Voor het raadsvoorstel stemden de fracties van CU-SGP, D66, PvdA-GL, Seniorenpartij De Ronde Venen en VVD. De fracties van CDA, InwonersCollectief, Lokaal en Fair en Ronde Venen Belang waren tegen het voorstel. Daardoor werd het raadsvoorstel gesteund door 11 raadsleden, terwijl 16 raasleden tegen stemden.

Eigen foto.