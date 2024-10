Willem Koch bezoekt Fotokring Uithoorn

Uithoorn – Op dinsdag 22 oktober had de Fotokring Uithoorn de eer om gastspreker Willem Koch te mogen ontvangen, die prachtig abstract fotografeert. Het werd een inspirerende avond waar veel foto’s getoond en besproken werden. Toen een van de fotokringleden in juni de kunstroute in Abcoude bezocht, sprak de abstracte fotografie van Willem Koch hem erg aan. Hij besloot de fotograaf te vragen om zijn reis naar abstract fotografen toe te lichten tijdens een kringavond. Het werd een avond met veel mooie foto’s en nuttige adviezen voor de leden van de Fotokring. Abstract is volgens velen niet herkenbaar, maar volgens Willem Koch is het toch breder: wel herkenbaar maar door uitsnede en compositie van vormen en lijnen toch abstract. Hij komt uit een winkeliersgezin, waar zijn vader letterlijk en figuurlijk dingen omdraaide zodat de aandacht erop gevestigd werd. Koch koos voor een carrière in creativiteit en marketing. Hij mocht vroeg met pensioen en ging naar de Fotoacademie Amsterdam. Hij leerde daar vooral een selectie maken en een eigen stijl te ontwikkelen. Koch vond en vindt veel inspiratie bij schilders en in de film. Bij hem ging dat richting abstracte fotografie.

Abstract

Maar hoe kun je abstract naar dingen kijken? In moderne architectuur zijn vormen al vrij snel abstract. Vormen en lijnen in landschappen kunnen ook teruggebracht worden tot een abstract beeld. Maar ook op heel diverse plekken zoals een raam, een stal, eigenlijk daar waar rechte lijnen zijn, kun je Mondriaanachtige composities fotograferen, aldus Koch. Abstracte fotografie ontstaat door vlakken, lijnen, schaduwen en vaak door de kleuren. Soms is zwart-witfotografie zeer geschikt. Dat hangt af van het onderwerp en de compositie. Door een foto te draaien kunnen verrassende composities ontstaan. Na een presentatie van uurtje was er tijd om geprinte foto’s te bekijken, zowel van Willem Koch zelf als van diverse leden. De foto’s werden met elkaar besproken. Het was opvallend dat men veel kleurenfoto’s meenam en dat men meteen gaat kijken wat het zou kunnen zijn. Ook hadden meerdere uit zichzelf al foto’s een kwartslag gedraaid om de compositie te versterken. Willem Koch was blij verrast over het werk dat de leden toonden.

Foto is aangeleverd