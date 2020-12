Wijkatelier Uithoorn maakt tassen met een verhaal

Uithoorn – Het wijkatelier heeft hippe tassen gemaakt van reclamedoeken van de Noord-Hollandse Letterenloop. Daarmee werkt ze mee aan een goed doel. De opbrengst van de tassen is namelijk bestemd voor kinderen in de townships van Zuid Afrika. Het Wijkatelier opende dit voorjaar haar deuren en biedt kansen aan medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ze hebben met groot plezier en deskundigheid aan deze tassen gewerkt.

Sociaal en duurzaam

Het Wijkatelier Uithoorn is een sociale en duurzame onderneming. Het atelier biedt wijkleerwerkplekken met als doelstelling: mensen buitenshuis een plek bieden waar ze worden gewaardeerd en waar ze zich kunnen ontwikkelen. Bijvoorbeeld doordat ze nieuwe dingen leren en een netwerk opbouwen. Op dit moment zijn er 9 deelnemers. Via betaalde opdrachten worden inkomsten verkregen. Na het maken van de tassen werken de deelnemers onder meer aan het naaien van schorten van oude spijerbroeken.

Nieuw vak leren

Wethouder Ria Zijlstra complimenteerde oprichtster Colleen McArthur van het Wijkatelier. ‘Het Wijkatelier is vlak voor de uitbraak van corona gestart, en het is toch gelukt om bijna 10 mensen te helpen met het uitoefenen van een nieuw vak, en er zijn mooie opdrachten binnengekomen. Ze riep bedrijven in en om Uithoorn op om hun relatiegeschenken te laten maken door het Wijkatelier. Door hergebruik van materialen zijn die producten bovendien duurzaam.

Relatiegeschenken met een goed gevoel

Bedrijven en organisaties die banners hebben laten maken voor een event dat niet doorging, kunnen bijvoorbeeld ook deze reclamedoeken laten omtoveren tot mooie tassen of schorten die een origineel relatiegeschenk vormen. Daarnaast zijn er natuurlijk ook mondkapjes leverbaar of andere producten waar naaiwerk aan te pas komt.

Tassen met een verhaal

De tassen van de hardloopwedstrijd zijn sinds deze week te koop via de website van Run4Schools.nl. Tijdens een kleine, coronaproof bijeenkomst deze week in het Wijkatelier heeft voorzitter Frank van den Endt van de stichting Letterenloop een cheque van 3000 Euro overhandigd aan Leslie Pangamanan van stichting Run4Schools. Daarmee kunnen kinderen in achterstandssituaties niet alleen sporten en bewegen. Sinds de uitbraak van corona hebben veel gezinnen in de townships het financieel heel moeilijk en is het ook nodig om voedsel te verstrekken. Door een tas te kopen (Run4Schools.nl/webshop) draagt u daaraan bij. Stichting Letterenloop heeft goede hoop om op 6 juni 2021 weer een hardloopwedstrijd te kunnen houden ten bate van Run4Schools. Intussen kunnen sporters instructievideo’s downloaden om aan de conditie te blijven werken.

Foto:

Frank van den Endt (Letterenloop) overhandigde in het Wijkatelier in Uithoorn de cheque van 3000 Euro aan Leslie Pangamanan van Run4Schools. Ook op de foto een selectie van de tassen die in het Wijkatelier zijn gemaakt op industriële naaimachines.

Op de voorgrond wethouder Ria Zijlstra (gemeente Uithoorn) en Colleen McArthur (Wijkatelier). Netjes op anderhalve meter afstand. Met behulp van, hoe kan het ook anders in naaiatelier, een meetlint.