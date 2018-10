Wielrennen: NK-goud voor Nils Eekhoff

Rijsenhout – De vlag kon eind vorige week uit bij wielrenner Nils Eekhoff. Vrijdag maakte Team Sunweb bekend dat zijn contract bij het opleidingsteam met twee jaar is verlengd, een dag later veroverde het 20-jarige talent uit Rijsenhout met zijn Utrechtse vereniging De Volharding goud bij de nationale clubkampioenschappen.

Eekhoff klaarde de klus op het NCK met Luuc Bugter (Delta Cycling), Jarno Gmelich Meijing (Metec), Marten Kooistra (SEG), Etienne van Empel (Roompot) en Jos van Emden (Lotto-Jumbo). Na 52 kilometer tijdrijden in de Flevopolder bij Dronten volgde het Zaanse DTS op 16 seconden als tweede. Het brons was voor het zestal van De Jonge Renner uit Oosterhout.

Twee jaar geleden werd Nils Eekhoff ook al nationaal kampioen, toen met het juniorenteam van De Volharding. Dit jaar veroverde hij zilver op het NK individuele tijdrit voor beloften.

Nieuw contract

Nils Eekhoff reed zaterdag op een wolkje na het afronden van de contractverlenging bij Team Sunweb. “Ik heb twee goede jaren gehad bij het opleidingsteam, het is de perfecte plek om me nog verder te kunnen ontwikkelen”, zegt hij enthousiast. Zijn Duitse ploegleider Sebastian Deckert kijk er naar uit ook de komende twee seizoenen met hem te kunnen werken.

Deckert: “Aan het einde van vorig jaar was Nils betrokken bij een val waarbij hij een zware knieblessure opliep, maar het was goed om te zien hoe vastberaden hij was om weer in vorm te komen. Hij heeft zijn waarde getoond binnen het team en in augustus, als stagiair bij de World Tour-ploeg, solide stappen gezet in zijn ontwikkeling. We zijn ervan overtuigd dat bij hem de komende jaren een voortdurende, opwaartse trend te zien zal zijn. Zijn harde werken gaat zeker vruchten afwerpen.”

Foto:

Het kampioensteam van De Volharding met rechts Nils Eekhoff. (Eigen foto).