Wethouder Kroon slaat eerste paal 100 woningen de Maricken

Wilnis – Op 10 december 2020 heeft wethouder Rein Kroon de symbolische eerste paal geslagen van het project de Maricken fase V in Wilnis. Hiermee is de start van de laatste fase van de Maricken, de bouw van 100 koopwoningen door Bouwmaatschappij Verwelius, een feit. Ruim 70% van deze woningen is al verkocht.

Rugstreeppad zorgde voor vertraging

Afgelopen zomer werd de beschermde rugstreeppad aangetroffen op het terrein. Omdat deze eerst gevangen en verplaatst moest worden, werd de bouw noodgedwongen enkele maanden uitgesteld.

De provincie Utrecht verleende met spoed een ontheffing en de gemeente De Ronde Venen heeft er alles aan gedaan om zo snel mogelijk de padden verantwoord te vangen en te verplaatsen naar een andere locatie. “Een goede samenwerking die er voor heeft gezorgd dat we toch zo snel mogelijk konden starten”, aldus Sjuul Stappers, directeur bij Bouwmaatschappij Verwelius.

De start van fase V sluit aan op fase IV, waar nu de opleveringen in volle gang zijn. De twee fasen lopen zo mooi in elkaar over. Alle heipalen zitten nog voor de kerst in de grond. De bouw van de woningen duurt ongeveer een jaar, zodat de eerste woning eind 2021 wordt opgeleverd.

Goede mix van woningen

Wethouder Kroon: “Met deze vijfde en tevens laatste fase kijken we terug op een mooie ontwikkeling van ca. 500 woningen waarin we sinds 2014 naast reguliere koopwoningen onder andere een groot aantal huurwoningen, starterswoningen en levensloopbestendige appartementen hebben gerealiseerd. Met deze verdeling is een goede mix van woningen toegevoegd aan de woningvoorraad van Wilnis.”

Foto: Wethouder Kroon en de heer Stappers (directeur Bouwmaatschappij Verwelius).