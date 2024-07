Wethouder Jan Hazen neemt petitie buslijnen in ontvangst

Uithoorn – Woensdag 26 juni nam wethouder Jan Hazen van de gemeente Uithoorn, een petitie in ontvangst uit handen van initiatiefneemster Kimberley van Hattem. In de petitie – die 7.559 maal is getekend door bewoners in de regio Uithoorn/Amstelveen – werd opgeroepen om te onderzoeken wat de gevolgen zijn van het schrappen van de buslijnen 347, 348 en 358 voor Uithoorn, Amstelveen en omstreken.

Van Hattem nam het initiatief tot de petitie omdat ze zich zorgen maakt over de OV verbinding Uithoorn-Amstelveen-Amsterdam, als de buslijnen 347 en 348 wegvallen. Vanaf 21 juli zal er op sommige trajecten vaker overgestapt moeten worden en de kosten hoger worden. Dit is een zorgelijke ontwikkeling volgens van Hattem: ‘De buslijn 347 is een directe verbinding naar centrum Amsterdam, via het VU ziekenhuis, de VU campus. Nu moeten we overstappen en duurt het langer voordat we er zijn. Dat vind niet alleen ik erg, zoals je kunt zien aan het aantal ondertekeningen.’

Nagedacht

Wethouder Hazen gaf aan dat er goed is nagedacht over het traject en de consequenties voor het bestaande net. Zo heeft hij zich hard gemaakt voor een goede bereikbaarheid van het Stadshart en ziekenhuis in Amstelveen en het Leidseplein in Amsterdam. Daarom blijft er één buslijn naar het Stadshart Amstelveen behouden en zijn er overstapmogelijkheden naar Amsterdam gecreëerd. Daarom blijft er één buslijn (174) naar het Stadshart Amstelveen behouden en zijn er overstapmogelijkheden naar Amsterdam gecreëerd. Hoewel Hazen toegeeft dat overstappen niet altijd leuk is, en soms extra reistijd kost, is de bereikbaarheid wel gegarandeerd. Bovendien verwacht hij dat meer mensen de auto laten staan. “We zijn in ruim een half uur op station Amsterdam Zuid, een belangrijk knooppunt. Het is afhankelijk van het traject of de kosten toenemen; reizigers betalen per kilometer en het traject met de tram is korter dan de buslijn. Na een gewenningsperiode gaat de Vervoersregio de reisbewegingen evalueren. Dat gebeurt via de in- en uitstapgegevens per halte te analyseren.

De delegatie bedankten de wethouder voor de ontvangst en de uitleg en zal de nieuwe reismogelijkheden nauwgezet blijven volgen: “Het is goed om te horen dat de gemeente er over heeft nagedacht en dat er ook een kritische evaluatie zal plaatsvinden. Reistijd en kosten zijn cruciaal voor de bewoners in de regio.”

Wethouder Hazen zal de petitie ook delen met het bestuur van de Vervoerregio Amsterdam, die verantwoordelijk is voor het openbaar vervoer in de regio.

Vlnr: Kimberley van Hattem, wethouder Jan Hazen, Heidi Crooymans en Bea Becht.

Foto: gemeente Uithoorn