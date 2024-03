Wethouder in gesprek met NVVH in Wilnis tijdens Vrouwendag

De Ronde Venen – Wethouder Anja Vijselaar heeft vrijdag 8 maart, Internationale Vrouwendag, een bijeenkomst van de NVVH in Wilnis bezocht en is daar met de aanwezige vrouwen in gesprek gegaan over verschillende onderwerpen die spelen in de gemeente. Tijdens een geanimeerde bijeenkomst werd ook gesproken over het openbaar bestuur en de rol van vrouwen daarin.

De bijeenkomst van de NVVH in de Willisstee werd door circa 40 vrouwen bezocht. Op verzoek van de vrouwen ging wethouder Vijselaar onder andere uitgebreid in op ontwikkelingen op het gebied van woningbouw, openbaar vervoer, scholen, buurthuizen en maatschappelijke organisaties. Ook vertelde ze over haar carrière in het zakenleven voordat ze in 2022 in het openbaar bestuur aan de slag ging als wethouder. Vijselaar werkte voordat ze wethouder werd onder andere bij Dura Vermeer en bij Joulz, een bedrijf dat actief is op het gebied van duurzame, intelligente energienetten.

In 2021 werd ze verkozen tot ‘Bouwvrouw van het Jaar’. Die titel verdiende ze onder andere voor haar inzet om vrouwen te enthousiasmeren voor een baan in de bouwwereld. Ook heeft zij zich altijd ingezet voor meer vrouwen in de (lokale) politiek. Vijselaar: Het was een voorrecht om op Internationale Vrouwendag in gesprek te gaan met vrouwen die voor ons, de jongere generatie, de weg geplaveid hebben.’’

Foto: Wethouder Vijselaar, vierde van links: “Het was een voorrecht om op Internationale Vrouwendag in gesprek te gaan met vrouwen die voor ons, de jongere generatie, de weg geplaveid hebben”.