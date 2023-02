Werknemers in verzet bij Royal FloraHolland

Aalsmeer – Werknemers bij Royal FloraHolland komen in verzet tegen het cao-eindbod van hun werkgever. “Onze leden zijn heel duidelijk geweest: het eindbod is onvoldoende. We bereiden nu een ultimatum voor en als Royal FloraHolland daar geen gehoor aan geeft, kunnen we binnenkort bij de bloemenveiling acties verwachten”, zegt onderhandelaar Souleiman Amallah van CNV Vakmensen.

De onderhandelingen over een nieuwe cao bij ’s werelds grootste bloemenveiling zijn compleet vastgelopen, zegt Amallah. “We hebben negen keer bij elkaar gezeten. Naar ons idee hebben we er alles aan gedaan om eruit te komen. Maar Royal FloraHolland blijft vasthouden aan het eindbod dat de vakbondsleden massaal hebben afgewezen.”

Cao-eindbod onvoldoende

Het eindbod van Royal FloraHolland voorziet in een cao van 15 maanden. Per 1 januari 2023 zouden werknemers er dan per maand 100 euro bruto bij krijgen. Per 1 maart 2023 zou dan nog een loonsverhoging volgen van 3%.

“Veel te weinig”, vindt Amallah. “Die 100 euro per maand erbij klinkt aardig, maar die is naar rato. Voor parttimers, en die zijn er nogal wat bij dit bedrijf, blijft daar netto weinig van over. Maar ook op andere onderdelen komt Royal FloraHolland de werknemers onvoldoende tegemoet. Bijvoorbeeld als het gaat om een betere reiskostenvergoeding, een koudetoeslag of een goede ouderenregeling. Royal FloraHolland lijkt vooral oog te hebben voor het eigen huishoudboekje. Dat is goed op orde, maar wel ten koste van de werknemers. Die vinden het hoog tijd worden dat hun werkgever zich ook om hún huishoudboekje bekommert. Met dit eindbod nemen de werknemers echt geen genoegen.”

Bonden bereiden ultimatum voor

De bonden (CNV Vakmensen en FNV) bereiden nu een ultimatum voor. Bij de bloemenveiling werken in totaal zo’n 2.700 werknemers, onder wie een groot aantal uitzendkrachten.