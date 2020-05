Wereld Natuur Fonds daagt Vakkanjers uit

Regio – Het Wereld Natuur Fonds is de nieuwe opdrachtgever van de Vakkanjer Challenge voor het komende schooljaar. In de WWF Wildlife Challenge daagt het Wereld Natuur Fonds leerlingen vanaf groep 7 tot en met het laatste jaar Vmbo uit om innovatieve ideeën en praktijkgerichte oplossingen te bedenken, zodat mensen en wilde dieren beter samen kunnen leven. Vakkanjers werkt met een uitgebreide digitale leeromgeving waardoor, in het geval van onderwijs op afstand, de challenge alsnog goed uitvoerbaar is. Scholen kunnen zich nu al aanmelden via www.vakkanjers.nl.

Mens-dier conflict

Wilde dieren hebben steeds minder ruimte om te leven. Doordat er steeds meer mensen zijn op aarde die bossen kappen en akkers, wegen en steden aanleggen, komen ze dichter bij het leefgebied van wilde dieren te wonen en te werken. De dieren verliezen zo niet alleen ruimte, maar ook prooien. Ze gaan buiten beschermde gebieden op zoek naar ruimte en voedsel, waarbij ze in aanraking komen met de lokale bevolking. Het aantal conflicten tussen mensen en wilde dieren neemt daardoor toe.

Samen natuur beschermen

De problemen waar de natuur mee kampt, worden voornamelijk door menselijk gedrag veroorzaakt. Hoe erg dit ook is, het biedt tegelijk een voordeel: De mensen kunnen ook de oplossing vormen. Een goed moment voor het Wereld Natuur Fonds en Vakkanjers om in het schooljaar 2020-‘21 de handen ineen te slaan. Samen proberen natuurbeschermende oplossingen te vinden rond toenemende mens-dier conflicten. De teams met de beste ontwerpen pitchen hun idee tijdens het landelijke eindevent Vakkanjers Live in juni 2021.

Verschillende opdrachten

In de challenge krijgen de teams verschillende opdrachten, afhankelijk van leerjaar en niveau. Leerlingen uit groep 7 en 8 bedenken bijvoorbeeld innovatieve oplossingen ter vermindering van het mens-dier conflict. Derde- en vierdejaars Vmbo’ers ontwikkelen en bouwen de ultieme camera-trap. Meer over de verschillende opdrachten is te lezen op www.vakkanjers.nl/wwf.

Samen doen

“WWF zet zich in voor het beschermen van wilde dieren en de natuur wereldwijd. Dit doen we samen met de lokale bevolking, zij leven samen met wilde dieren én ze zijn direct afhankelijk zijn van de natuur. Door de lokale bevolking te betrekken, hun motivatie te vinden en een manier te bedenken hoe zij voordeel kunnen ondervinden van natuurbescherming, kunnen we echt een verschil maken in het veld” zegt Elke van Gils, adviseur Wildlife bij het Wereld Natuur Fonds.

“We zien dat techniek een steeds grotere rol speelt in natuurbescherming, bijvoorbeeld om rangers in het veld te ondersteunen in hun werk en de lokale bevolking te helpen om samen te leven met wilde dieren. Daarom werken we graag samen met Vakkanjers aan deze uitdaging! We gaan er vanuit dat de jongeren, met hun creatieve en technische skills, innovatieve oplossingen kunnen bedenken om conflicten tussen mens en dier te verminderen.” Meer info: www.wwf.nl

Foto: Vakkanjers gaan komend schooljaar aan de slag voor het Wereld Natuur Fonds, in de WWF Wildlife challenge.