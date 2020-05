Weer aanrijding oversteek busbaan Noorddammerweg

De Kwakel – Zaterdagmiddag is er opnieuw een aanrijding geweest tussen een lijnbus en een auto op de Noordammerweg. Hoewel de kruising met stoplichten en een geluidssignaal is beveiligd gaat het regelmatig mis. De auto reed de busbaan op om deze over te steken maar zag de bus over het hoofd en heeft blijkbaar ook de beveiligingsgeluiden niet gezien en/of gehoord. De personenauto boorde zich in de zijkant van de bus. Een inzittende van de auto is naar het ziekenhuis vervoerd. Beiden voertuigen raakte zwaar beschadigd ( foto Jan Uithol)