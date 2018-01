Dit weekend: Muziek, film en recepties

Aalsmeer – De kerstdagen voorbij, oud en nieuw gevierd, het eerste ‘gewone’ weekend in 2018 breekt aan. En gewoon betekent in Aalsmeer weer allerlei activiteiten om te zien, om te doen en om te beleven. Zo trakteert cultureel café Bacchus vrijdagavond 5 januari op een optreden van Taek Blank & Frank, kortweg TBF. De drie muzikanten van deze band brengen dampende blues, classic rock tunes en oude soulklassiekers! TBF is Rob Taekema op zang en bas, Johannes Blanksma op drums en Herman Frank op gitaar. Aanvang 21.00 uur, toegang uw/jouw gift. Wie van films houdt, zit zaterdagavond 6 januari goed in Bacchus. Het nieuwe jaar wordt geopend met een prachtige Amerikaanse dramakomediefilm uit 2016 rond een alleenstaande vader. Bacchus open vanaf 20.30 uur. Aanvang voorstelling 21.00 uur. Toegang: 3,50 euro per persoon. Adres: Gerberastraat 4.

JJ Cale en The Juke Joints

The Shack in Oude Meer presenteert vrijdag 5 januari een eerbetoon aan JJ Cale. Alhoewel JJ Cale bij het grote publiek niet heel bekend is, wordt hij gezien als een groot artiest die onder collega muzikanten in hoog aanzien staat. Topmuzikanten laten de bezoekers kennis maken met hits van zijn hand, onder andere Call Me The Breeze, After Midnight en Cocaine. Aanvang 21.00 uur, toegang 10 euro. En zondag 7 januari gaan in The Shack de spots aan voor de mannen van het Zeeuwse Juke Joints. Reken op een high energy show met rock and roll, blues en zydeco. Aanvang 16.00 uur, entree 10 euro. Adres: Schipholdijk 253b in Oude Meer.

Little Boogie Boy Bluesband

Café Joppe opent het live seizoen van 2018 aanstaande zaterdag 6 januari met een geweldig optreden van de Little Boogie Boy Bluesband. Het is ook het eerste optreden in het nieuwe jaar voor de Aalsmeerse zanger en gitarist Hein Meijer en zijn bandleden. Een unieke dubbele primeur dus. Chicago- en Mississippi-blues, sappige soulballads, swingende shuffles, funky New Orleans blues zijn enkele stijlen die worden gebracht. Aanvang 21.30 uur, toegang gratis. Adres: Weteringstraat, Aalsmeer Centrum.

En er is natuurlijk nog meer, zoals op vrijdag 5 januari:

* Receptie SPIE in De Zotte Wilg, Uiterweg van 17.00 tot 19.00 uur.

* Receptie Aalsmeers Bromfiets Genootschap in café Joppe, Weteringstraat vanaf 17.00 uur.

* Darten in ‘t Dijkhuis, Aalsmeerderdijk 77, Aalsmeerderbrug vanaf 20.30 uur.

Zaterdag 6 januari:

* Autorally (start 9.00-11.00 uur) en receptie met feest vanaf 17.00 uur bij voetbalvereniging FC Aalsmeer, kantine Beethovenlaan.

* Nieuwjaarsreceptie BV Hornmeer in buurthuis aan de Dreef 1 van 15.30 tot 18.00 uur.

Zondag 7 januari:

* Puzzelrit (start 9.30 tot 11.00 uur) en nieuwjaarsreceptie (16.00 tot 18 uur) bij sportvereniging RKDES aan de Wim Kandreef, Kudelstaart.

Fijn weekend!