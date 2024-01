We zijn er voor elkaar￼

De Ronde Venen – Al bijna 15 jaar is het een groep gepassioneerde vrijwilligers met grote betekenis voor onze regio: Gilde De Ronde Venen, een organisatie die zich inzet voor een positieve invloed op het leven van onze medebewoners. Met een divers scala aan activiteiten, zoals het coachen van brugklassers, het verzorgen van gidswandelingen en het helpen van immigranten bij het leren van de Nederlandse taal, is Gilde De Ronde Venen niet zomaar een organisatie; het is een beweging die de samenleving mooier maakt.

De ziel van elke gemeenschap ligt in de bereidheid van mensen om er voor elkaar te zijn. Via initiatieven zoals het coachen van brugklassers spelen vrijwilligers een cruciale rol bij het vormgeven van de onderwijsreis van onze jongste burgers. Coach4You coaches bieden onschatbare steun, niet alleen bij het plannen van huiswerk, maar ook sociaal en emotioneel, waardoor een basis voor succes ontstaat die een leven lang van waarde is.

Wandelingen

Voor degenen die genieten van de rijke geschiedenis en cultuur van onze prachtige regio, zijn er de door Gilde De Ronde Venen georganiseerde gidswandelingen in Abcoude en Vinkeveen. Vrijwilligers treden op als deskundige gidsen, delen anekdotes en historische inzichten die leven blazen in de straten en gebouwen die we elke dag passeren. Deze wandelingen bevorderen een gevoel van verbondenheid met de wortels van onze gemeenschap, en herinneren ons aan de verhalen die ons gezamenlijke erfgoed vormen.

Een van de meest bewonderenswaardige initiatieven van de organisatie omvat het helpen van medebewoners die Nederlands als tweede taal hebben, om te integreren in onze gemeenschap door het leren van de Nederlandse taal. Vrijwilligers van Gilde SamenSpraak treden op als geduldige coaches, die niet alleen helpen bij het correct spreken van de taal, maar ook een gastvrije hand bieden in een nieuwe en onbekende omgeving.

Vrijwilligers

Naast uitvoerende vrijwilligers zijn er binnen Gilde De Ronde Venen ook organiserende vrijwilligers actief: getalenteerde individuen die hun expertise inzetten om de koers van Gilde De Ronde Venen mede te bepalen en te waarborgen. Bestuursleden en coordinatoren spelen een cruciale rol bij het leiden en ondersteunen van de organisatie in haar missie om een blijvende impact te hebben op de gemeenschap.

Vrijwilligers spreken vaak van de voldoening die voortkomt uit het positief beïnvloeden van het leven van anderen, of het nu gaat om het helpen van een brugklasser bij het overwinnen van een spannende overstap naar het voorgezet onderwijs, het delen van de schoonheid van onze gemeenschap met geinteresseerde wandelaars, of het getuige zijn van de vreugde die gepaard gaat met het beheersen van een nieuwe taal.

Als u op zoek bent naar een zinvolle manier om bij te dragen aan het welzijn van de gemeenschap, overweeg dan om ook gildevrijwilliger te worden. Zet vandaag de eerste stap om een verschil te maken in het leven van anderen door u aan te melden via het contactformulier op hun website: https://gildedrv.nl of een stuur een e-mail naar info@gildedrv.nl Laten we samen blijven bouwen aan onze regio door er voor elkaar te zijn!