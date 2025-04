‘We vieren 80 jaar vrijheid groots in de Ronde Venen’

De Ronde Venen – Tijdens een persconferentie voor de lokale media werd door burgemeester Maarten Divendal en vertegenwoordigers van activiteiten organiserende comités medegedeeld, dat gemeente De Ronde Venen dit jaar op een bijzondere wijze gaat stilstaan bij 80 jaar bevrijding van ons land.

In alle dorpen van de gemeente zullen op verschillende plaatsen 4 mei herdenkingen zijn en 5 mei zullen diverse festiviteiten en activiteiten zijn voor jong en oud om te vieren dat we al 80 jaar in vrijheid mogen leven.

De verhalen moeten doorverteld worden

De burgemeester gaf aan, dat in 2020 De Ronde Venen uitgebreid hadden willen stilstaan bij het 75-jarig bevrijdingsfeest. Echter het coronavirus belemmerde dat dit toen groots gevierd kon worden. “Nu vijf jaar verder gaan we het 80-jarig bevrijdingsfeest alsnog groots vieren in de gemeente. Nu de oorlogsgeneratie steeds kleiner wordt, groeit volgens de burgemeester het belang van het herdenken van de oorlogsjaren en ook het vieren van de vrijheid. Steeds minder inwoners van De Ronde Venen kunnen uit eigen ervaring vertellen over de Tweede Wereldoorlog. Het is dan ook belangrijk, dat de verhalen verteld worden en overgebracht worden aan volgende generaties.”

Vrijheid is geen vanzelfsprekendheid

Hij vervolgt: “Hoewel veel generaties niet beter weten wat een leven in vrijheid is, moeten we ons realiseren dat dit geen vanzelfsprekendheid is. Komende 4 mei staan wij dan ook terecht om 20.00 uur stil bij de oorlogsslachtoffers. Velen soldaten en burgers hebben niet meer van de vrijheid kunnen proeven, zij gaven hun leven om te vechten voor onze vrijheid. Veel mensen kennen de verhalen van hun ouders, hun opa of oma. Door deze verhalen kunnen wij deze persoonlijke verbintenis met het verleden levend houden. Laat ons niet de lessen vergeten uit die tijd, want juist in deze tijd waar er over de hele wereld oorlogsdreiging is moeten wij ons realiseren hoe waardevol vrijheid is.”

De vrijheid vieren

Onze vrijheid is een groot goed en die moeten wij koesteren. “Daarom gaan wij onze vrijheid dat nu 80 jaar na de oorlog in Nederland op 5 mei groots vieren in onze gemeente.” De comitévertegenwoordigers hebben tijdens de persconferentie in grote lijnen uit de doeken gedaan wat in de verschillende dorpen in de gemeente kan worden verwacht. Die variëren van het binnenhalen van het Vrijheidsvuur uit Wageningen wat in onze gemeente in vier kernen zal worden rondgedragen, het organiseren van bevrijdingsontbijten, verschillende tentoonstellingen en het ten uitvoer brengen van een speciaal gecomponeerd muziekstuk door verschillende muziekverenigingen op het Raadhuisplein in Mijdrecht.

Uitdagend Programma

Het is een uitdagend programma geworden, waarin zeker ook de verhalen zullen worden verteld aan de hand van verschillende belevingen in beeld en geluid. Alles staat in een speciale bevrijdingskrant, die de gemeente vrijdag 25 april samen met de organisaties die de activiteiten organiseren zal uitbrengen. Hierin staat het gehele programma van A tot Z in alle kernen. Bovendien kan men op de website van de gemeente gedetailleerd terug vinden waar wat te doen is.

Foto’s van oorlog en bevrijding

Ook na 5 mei zijn er ook in de maanden mei en juni zijn in Abcoude, Vinkeveen, Mijdrecht en Wilnis in etalages van winkels en op panelen in straten oude foto’s uit de gemeente te zien. In totaal worden 50 foto’s tentoongesteld. Het gaat om foto’s van verschillende plekken in de gemeente, van zowel tijdens de oorlogsjaren als van de bevrijding. Beelden zeggen vaak veel meer dan woorden en daar over gesproken willen wij ook nog even het boek ‘Sporen van Oorlog – vervaagd na 80 jaar vrijheid’ van auteur Chris Woerden onder de aandacht brengen, waarvoor elders in deze kracht aandacht. In dit boek worden verhalen uit de oorlog verteld van mensen uit onze gemeente en Uithoorn. Grafisch ontwerper Jaco Kroon van Pijl 14 uit Vinkeveen heeft dit prachtige lokale boek met veel fotomateriaal vorm gegeven bij de persoonlijke verhalen van de inwoners die Chris heeft beschreven.”

Verschillende generaties

Het is belangrijk, dat verschillende generaties elkaar ontmoeten en de festiviteiten zijn dan ook voor jong en oud en waarbij de veteranen in onze gemeente, die gezien de leeftijd steeds kleiner in aantal zijn, uiteraard ook zijn uitgenodigd om aan de festiviteiten deel te nemen. En dat zijn de stille helden op deze dag. Divendal besluit: “We hopen dat de inwoners van De Ronde Venen samen dit 80-jarig bevrijdingsfeest vieren en dat de verbondenheid met elkaar sterker wordt. Er is namelijk al genoeg onenigheid in de wereld, die onze vrijheid bedreigd. Laten wij laten zien hoe het ook kan!”

Programma 80 jaar vrijheid in De Ronde Venen

Het is in mei 2025 80 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog ten einde kwam. Door het hele land staan we erbij stil dat Nederland dankzij de inzet van militairen van de geallieerde landen en met hulp van het verzet werd bevrijd. We herdenken de slachtoffers die daarbij vielen. Ook in De Ronde Venen herdenken we 4 mei de slachtoffers en vieren we 5 mei 80 jaar vrijheid. In alle dorpen van onze gemeenten worden er activiteiten georganiseerd.

Abcoude

Aanvang: 9.30 uur – Eindtijd: 17.00 uur

Bevrijdingsdag activiteiten

09.30 uur: Inloop Kerkplein senioren voor kopje koffie of thee. De lopers met het Bevrijdingsvuur worden rond 9.45 uur verwelkomd bij het Schapenweitje. Daarna gaat het wandelend naar door de Hoogstraat richting Kerkplein om daar het Bevrijdingsvuur aan te bieden.

10.05 uur: Opening door de voorzitter van Stichting Feestelijkheden Abcoude.

10.10 uur: Ontsteken van de Vrijheidsfakkel op het Kerkplein.

10.30 uur: Start wandeltocht vanaf Kerkplein. De tocht kan tot 16.30 uur gelopen worden.

10.30 uur: Start/tussenpunt fietstocht door hele gemeente. Voor route: zie achterpagina.

11.00 uur: Café Chantant – De Muze van Abcoude brengt ‘Happy Days’ in de Dorpskerk.

11.00 uur: Film “Om Nooit Te Vergeten” in Filmhuis Abcoude, Tumult, met inleiding door Bartho Braat.

12.30 uur: Vrijheidslunch op Kerkplein voor uitgenodigde vrijwilligers. Opening door pionierend predikant Aarnoud van der Deijl.

13.30 uur: Bevrijdingsconcert Abcouder Harmonie in de Dorpskerk.

13.30 uur: Jeugdtheaterschool Abcoude in de tuin van familie De Graaf (Meerweg 9).

13.30 uur: Film “Om Nooit Te Vergeten” in Filmhuis Abcoude, Tumult. Met inleiding door Gerard Peelen, verantwoordelijk voor camerawerk en montage van de film.

15.00 uur: Optreden Creatoonkoor in de Dorpskerk.

15.00 uur: Film “Om Nooit Te Vergeten” in Filmhuis Abcoude, Tumult. Met inleiding door Ben Pieters, verantwoordelijk voor samenstelling en regie van de film.

15.30 uur: Jeugdtheaterschool Abcoude in de tuin van familie De Graaf (Meerweg 9).

15.45 uur: Optreden Gein en Angstelkoor in de Dorpskerk.

17.00 uur: Einde van alle activiteiten.

Amstelhoek

Aanvang: 11.00 uur – Eindtijd: 15.00 uur

Bevrijdingsontbijt/brunch

Het dorpscomité Amstelhoek organiseert voor alle 80-plussers in Amstelhoek een feestelijk bevrijdingsontbijt/brunch in buurthuis Ons Streven. Eén of meer veteranen zijn aanwezig om te vertellen over hun ervaringen tijdens vredesmissies. Indien 80-jarigen niet zelf aanwezig kunnen zijn, ontvangen ze op verzoek thuis een feestelijk ontbijt. Aan het einde wordt de film ‘Een Brug te ver’ vertoond. Aanmelden, voor 1 mei, is verplicht. Aanmelden kan door te bellen met Hans Krijger: 06 – 250 679 82 of e-mail: krijgerh@xs4all.nl.

Baambrugge

Aanvang: 8.30 uur – Eindtijd: 16.00 uur

Bevrijdingsdag activiteiten

08.30 uur: Ontsteken Bevrijdingsvuur bij oorlogsmonument Baambrugge. Het vuur is in de nacht van 4 op 5 mei in Wageningen opgehaald en wordt lopend naar De Ronde Venen gebracht.

09.00 uur: Bevrijdingsontbijt Dorpshuis De Vijf Bogen.

10.00 uur: Bevrijdingspubquiz Dorpshuis De Vijf Bogen.

11.00 uur: Fietstocht gemeente De Ronde Venen. Startpunt is Dorpshuis De Vijf Bogen. Starten kan tot 14.00 uur.

14.00 uur: Bevrijdingsspel. Startpunt is Dorpshuis De Vijf Bogen. Starten kan tot 15:00 uur. Het spel vindt plaats in de buitenlucht.

Vanaf 16.00 uur: Bevrijdingsborrel Dorpshuis De Vijf Bogen.

De Hoef

Zaterdag 10 mei – Aanvang: 20.00 uur

Gondelvaart

In het water van de Kromme Mijdrecht vindt voor de zesde keer de Gondelvaart in De Hoef plaats. Versierde boten en bemanning varen dan met sfeervolle verlichting van Oostzijde 114 naar de brug. Het startschot klinkt om 20.15 uur. Een onafhankelijke jury beoordeelt de boten en na afloop is de prijsuitreiking in de kantine van HSV. Meer informatie of meevaren met eigen boot? Neem contact op met de organisatie via: gondelvaartdehoef2025@gmail.com.

Dit is het officiële programma van de gemeente De Ronde Venen verder zullen er op nog veel meer andere plaatsen activiteiten worden georganiseerd.

Mijdrecht

Aanvang: 13.30 uur – Eindtijd: 17.00 uur

Vrijheidsconcert

Op het Raadhuisplein in Mijdrecht treden ’s middags verschillende muziekverenigingen op. Gezamenlijk voeren zij het slotconcert ‘De Ronde Venen 80 jaar Vrijheid’ op van componist/dirigent Werner Janssen. Deze compositie is speciaal geschreven voor deze gelegenheid geschreven en niet eerder uitgevoerd. De toegang is gratis.

Vinkeveen

Aanvang: 9.00 uur – Eindtijd: 16.00 uur

Vrijheidsfestival

Locatie: Terrein betonfabriek De Adelaar

9:00 uur: Ontvangst en ontsteken van Bevrijdingsvuur vanuit Wageningen. Het vuur is in de nacht van 4 op 5 mei in Wageningen opgehaald en wordt lopend naar De Ronde Venen gebracht.

10:00 uur: Opening pop-up tentoonstelling: Vrijheid/Blijheid.

10:30 uur: Bevrijdingsbrunch.

13:30 uur: Lezing van Jan Rouwenhorst met als onderwerp: “Het dorp Vinkeveen van de vergeten verzetsheld”

Vanaf 16.00 uur gaat het Muzikaal Bevrijdingsfeest verder bij Partycentrum De Vink, Herenweg 55.

Locatie: Boeiplein

7.00 uur Kinder Rommelmarkt

11.00 uur Kinder activiteiten

13.00 uur Optreden Enjoy’s dance

14.00 uur Live artiesten o.a. Live DJ, Mark Fledderman, Quincy Smolders en Dave Miller

Tijdens het Vrijheidsfestival zijn er doorlopende activiteiten:

-Vertoon bevrijdingsfilm ‘10 jaar vrijheid in Vinkeveen’ uit 1955 door Typisch Nostalgisch Vinkeveen.

-Als symbool van het eerste stille verzet tijdens de bezetting van Nederland worden “Witte Anjers” uitgereikt zolang de voorraad strekt.

-Er is een speciale editie van “80 jaar Vrijheid” van De Proosdijkroniek. Deze is mogelijk gemaakt door de Historische verenging De Proosdijlanden.

Waverveen

Open 5 mei : 10.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur

Bezoek alleen op afspraak mogelijk bel 0346 259 425 of meld je aan via aanmelden@rhcvechtenvenen.nl.

Museumbezoek

In het Poldermuseum van Jan Compier, Botsholsedwarsweg 13 a, is de tentoonstelling ‘Het loopt in de papieren’ te zien. De tentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog, tot stand gekomen met ondersteuning van het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHCVV), besteedt bijzondere aandacht aan de gebeurtenissen tijdens deze periode in de regio.

Wilnis

Aanvang: 8.00 uur – Eindtijd: 13.45 uur

9.00 uur – 10.00 uur: Bevrijdingsvuur komt aan in Wilnis bij Gereformeerde kerk. Het vuur is in de nacht van 4 op 5 mei in Wageningen opgehaald en wordt lopend naar De Ronde Venen gebracht. De voorzitters van de Oranjevereniging en 4 & 5 mei comité nemen het vuur in ontvangst en ontsteken het vuur in Wilnis. Dat is het startsein van de feestelijkheden.

10.00 uur: Op het plein voor het oude Raadhuis wordt het Wilhelmus gezongen en geproost met de “Mix van Trix”.

10.05 uur – 12.00 uur: Start “Heel Wilnis bakt” inclusief jury die de taarten beoordeelt en proeft. Start vindt plaats in de Schakel en op het terras achter de Schakel. Bezoekers kunnen onder genot van een kopje koffie het gebak komen proeven.

12.00 uur: Lunch voor alle inwoners van Wilnis (tegen een kleine vergoeding). Locatie: In de Schakel en op het terras achter de Schakel.

13.30 uur: Einde lunch en start, op eigen gelegenheid, van de fietsroute van de vrijheid. Meer informatie over route op de achterpagina.

13.45 uur: Einde feestelijkheden

