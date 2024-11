Uithoorn – Klinisch psycholoog Huub Buijssen heeft zich verdiept in de vraag: wat maakt populistische leiders zo aantrekkelijk? Harde uitspraken, minder aandacht voor feiten en nuance, veel aandacht voor hoe “het volk dingen ervaart”. Hij schreef hierover het boek ‘De verborgen psychologie achter populisme’ en hij komt op vrijdag 22 november hierover spreken in het KerkCafé. Geen politicus of journalist in het komende KerkCafé, maar een psycholoog aan het woord over de opkomst van het populisme. En dat leidt tot verrassende inzichten!

In zijn boek maakt Huub Buijssen duidelijk dat populistische politici appelleren aan universele menselijke emoties en verlangens waarvan we ons doorgaans niet bewust zijn. Hij laat zien hoe angst en vooroordelen samen met zwart-wit denken een voedingsbodem kunnen zijn voor de opkomst van het populisme en hoe het daarmee de democratie onder druk kan zetten.

Wat was uw reactie op de dag na de Tweede Kamerverkiezingen? Lauwe reacties waren er nauwelijks op de grote winst die de populistische partij PVV had behaald. Veel mensen in Nederland voelden zich over-duidelijk aangesproken door Wilders, door zijn beloftes en door zijn manier van spreken. Ook in Uithoorn ging 1 op de 3 stemmen naar een populistische partij. Tegelijkertijd maken evenveel mensen zich grote zorgen over populistische politici, die altijd beweren “namens het volk” te spreken.

In het KerkCafé van 22 november wordt u uitgenodigd hierover mee te denken en mee te praten. Wat maakt populistische politici toch zo populair? Wat is populisme eigenlijk, waarom voelen zoveel mensen zich hierdoor aangetrokken en wat is het risico van populisme? Kortom: wat is het geheim achter de aantrekkingskracht van populistische leiders? Denk en praat mee en kom op 22 november naar KerkCafé Uithoorn. Locatie: De Schutse, De Merodelaan 1, Uithoorn. Aanvang 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur). De toegang is gratis. Wel vragen zij een vrijwillige bijdrage voor de onkosten en voor de instandhouding van KerkCafé Uithoorn. Meer informatie is te vinden op de website www.pkn-uithoorn.nl/kerkcafe of stuur een mail naar kerkcafeuithoorn@gmail.com.

Op de foto: Klinisch psycholoog Huub Buijssen. Foto is aangeleverd.