Warme kamers steeds populairder

Uithoorn – Buiten is het koud, maar niet iedereen zal de thermostaat in de huiskamer hoger kunnen zetten vanwege de gasprijzen. Daarom is het Leger des Heils het initiatief ‘warme kamers’ gestart. Inmiddels zijn er al meer dan duizend van zulke verwarmde toevluchtsoorden en ook in Uithoorn zijn locaties waar mensen er warmpjes bij kunnen zitten.

Elke woensdagochtend van 8.30 uur tot 14.00 uur staan de deuren van buurtkamer De Kuyper en wijkcentrum Bilderdijkhof uitnodigend open. “Iedereen is welkom”, benadrukt Tamara Kwint van Uithoorn voor Elkaar. “De warme kamer heeft meerdere functies. Mensen kunnen thuis de verwarming lager zetten, maar ze kunnen ook op een laagdrempelige manier in contact komen met anderen en even hun verhaal kwijt.” Zo’n drie weken geleden is het project in Uithoorn gestart en steeds meer mensen weten het te vinden. “De inloop bij de Bilderdijkhof is wat groter dan bij De Kuyper.” Vrijwilligers bieden een luisterend oor en schenken koffie, thee of een kopje vers gemaakte soep tegen een gereduceerd tarief. “Mensen hoeven niets. Ze mogen er gewoon zijn. Ze kunnen achter hun laptop werken, een boek lezen of een spelletje spelen.” Met Primera De Jong zijn afspraken gemaakt dat oude kranten en tijdschriften opgehaald mogen worden om neer te leggen. “Voel je vrij en wees welkom.”

Ook bij de Evangelische Christen Gemeenschap willen ze een plaats bieden aan mensen die daar behoefte aan hebben. Vanaf donderdag 9 februari zal het gebouw aan de Herman Gorterhof van 13.00 tot 17.00 uur geopend zijn.

Wie op andere tijden behoefte heeft aan een warme plek kan terecht in de bibliotheek. Ook deze is aangesloten bij het initiatief van het Leger des Heils. De gezellige zitjes hebben een grote aantrekkingskracht en zijn grotendeels bezet door leerlingen die huiswerk maken of bezoekers die een tijdschrift komen lezen. Toch weten de vrijwilliger en medewerker niets af van de warme kamer en is er ook geen gereduceerd tarief voor een kopje koffie. “Er is altijd al veel aanloop. Ook mensen die geen lid zijn van de bibliotheek zijn tijdens openingstijden van harte welkom.”