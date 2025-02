Wandelen werkt

De Ronde Venen – Ken je dat? Je bent aan het wandelen en opeens voel je de drang om je telefoon te checken. Even je berichten checken, een snelle blik op het nieuws, of een foto maken voor social media. Voor je het weet ben je weer met je scherm bezig in plaats van met je focus op de wandeling. En dat is zonde!

Wandelen kan zoveel meer zijn dan alleen een manier om van A naar B te komen. Het is een kans om écht even los te komen van de dagelijkse prikkels. Zeker in een tijd waarin we vaak ‘aan’ staan, is het een verademing om bewust offline te gaan. Mindful wandelen, oftewel wandelen met volledige aandacht, helpt je om weer te verbinden met jezelf en het hier en nu. En dat begint bij je telefoon in je zak of tas laten.

Wat gebeurt er als je je telefoon thuislaat of op vliegtuigstand zet? In het begin voelt het misschien ongemakkelijk. Maar het is goed als er geen muziek is om je gedachten te overschreeuwen en als er geen notificaties zijn die je afleiden. En dan hoor je wel de vogels fluiten en de wind door de bomen ruisen. Dan pas ben je écht aan het wandelen, niet alleen fysiek, maar ook met je aandacht.

Onderzoek wijst uit dat wandelen zonder digitale afleiding stress verlaagt en creativiteit vergroot. Het helpt je om gedachten te ordenen en geeft je brein de rust die het nodig heeft om op nieuwe ideeën te komen. Bovendien draagt het bij aan een diepere ontspanning, omdat je niet steeds wordt onderbroken door piepjes en meldingen.

Mindful Walk zonder afleiding is een cadeau aan jezelf. Het helpt je om op te laden, om los te komen van de digitale drukte en om weer te genieten van de simpele, maar waardevolle ervaring van een wandeling. Dus, daag jezelf uit: de volgende keer dat je eropuit gaat, laat die telefoon eens helemaal achterwege. Wedden dat het je goed doet! Ivonne Pappot, Mindful Walk instructeur.

Meer weten over mindful wandelen? Kijk dan op https://fix13.nl of geef je op voor de cursus van 3 traningen met start op zaterdag 22 maart.

Foto: aangeleverd