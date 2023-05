Wandelen door Legmeer met Groengroep Uithoorn

Uithoorn – Na het succes van de Groengroep wandeling door het Libellebos en Zijdelwaard kunt u op dinsdag 6 juni meelopen met een wandeling door de Legmeer en de ecologische verbindingszone bij de Faunalaan. Walter Busse, bestuurslid van Groengroep Uithoorn vertelt u op een aansprekende manier over alles wat groeit en bloeit in de wijk Legmeer en de ecologische verbindingszone die hier doorheen loopt.

Tijdens deze wandeling neemt Walter u mee in het verhaal van het ontstaan van het groen in de Legmeer en de meerwaarde hiervan voor de bewoners en andere inwoners van Uithoorn en De Kwakel. Het water en het groen hieromheen dat de scheiding vormt tussen de oorspronkelijke Legmeer en Legmeer-West is aangelegd als ecologische verbindingszone. Walter geeft tijdens de wandeling uitleg wat een ecologische verbindingszone is en waarom die zo waardevol zijn.

Kom meelopen en leer meer over het groen in uw wijk en het belang van de groene zones die daaraan grenzen. Op dinsdagavond 6 juni om 19.30 uur start Walter zijn wandeling bij de ingang van het gezondheidscentrum De Waterlinie aan de Koningin Maximalaan. De wandeling duurt ongeveer 2 uur en de deelname is gratis. Aanmelden is niet nodig. De derde en tevens laatste wandeling van Groengroep Uithoorn (www.groengroepuithoorn.nl) is op 11 juli door Thamerdal en de Zijdelsezomp. Dan verzamelen om 19.30 uur bij Het Duet in de Prinses Christinalaan.