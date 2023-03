Wandel mee over Park De Overplaats

Bennebroek – Wandel zaterdagmorgen 18 maart met de natuurgids van Landschap Noord-Holland mee met de fraaie wandeling over Park De Overplaats bij Bennebroek. In het voorjaar kan er genoten worden van de bijzondere stinsenplanten die in bloei staan en van de rijkdom aan vogels.

Stinsenplanten

Stinsenplanten groeien vooral op oude landgoederen, buitenplaatsen en in kloostertuinen waar ze soms al in de achttiende eeuw zijn aangeplant. Zo ook op de Overplaats. Dit gebied was oorspronkelijk de ‘Overtuin’ van buitenplaats De Hartekamp. Het is een interessant loofbos rond een fraaie vijver. Naast de stinsenplanten staan ook de narcissen en krokussen in bloei, evenals soorten als blauwe druifjes, winterakonieten, sneeuwroem en sciilla’s.

Plantenkenner Linnaeus

Carl Linnaeus heeft in deze omgeving zijn sporen nagelaten. Deze wereldberoemde plantenkenner werkte in de achttiende eeuw een tijdje op een buitenplaats bij Bennebroek. Hij was daar in dienst bij de schatrijke Amsterdamse bankier George Clifford. Op zaterdag 18 maart gaan de wandelaars ook op zoek naar de sporen die Linnaeus op de Overplaats en omgeving heeft nagelaten. Verzamelen om 10.30 uur bij de ingang van de Overplaats, tegenover het parkeerterrein van de Linnaeushof (hoek Glipperweg met Swartsenburgerlaan) in Heemstede, op de grens van Bennebroek. De wandeling duurt tot rond 12.00 uur. Vooraf aanmelden is een vereiste en kan via: www.gaatumee.nl

Foto: Katinka Krijgsman