Waardevolle avond Buurtbeheer De Kwakel

De Kwakel – De drukbezochte informatieavond die Buurtbeheer De Kwakel afgelopen woensdag organiseerde maakte duidelijk dat de Kwakelaars al best tevreden zijn met het centrum, maar ook nog wel wat punten hebben die ze anders willen. Met name over de klinkers voor het Dorpshuis werd gezegd dat de bewoners daar niet blij mee zijn: lastig om overheen te lopen of te rijden en glad als het regent.

Wethouder Ferry Hoekstra vertelde namens de gemeente over de ontwikkelingen in het centrum en gaf aan dat de gemeente het centrum nu eerst monitort voordat ze aanpassingen willen overwegen. Ferry lichtte verder toe dat hij trots is op het nieuwe centrum, zeker ook als straks het Dorpshuis is gerenoveerd en de supermarkt er staat. De eigenaar van de supermarkt vertelde dat nu alles klaar is voor de sloop. Er zullen tien appartementen op de supermarkt worden gebouwd en de eigenaar hoopt dat het in (het tweede halfjaar van) 2025 klaar is.

Ferry Hoekstra sprak verder over de moeilijke situatie rondom Schiphol en de plannen die de gemeente heeft om de woningnood aan te pakken. Het plan is om niet alleen nieuwe woningen toe te voegen, maar ook om bestaande woningen anders te gebruiken, bijvoorbeeld door deze te splitsen. De woningplannen richten zich vooral op jongeren en ouderen, ook met een zorgbehoefte. De gemeente is in continue overleg met de provincie om te zien wat er verder nog mogelijk is.

Geschiedenis

De Kwakel kent een lange geschiedenis, in 2026 bestaat het dorp 450 jaar. Dirk Plasmeijer van Stichting De Kwakel Toen & Nu toonde alle veranderingen van het ontstaan tot nu in vogelvlucht. Daarna vertelde Klaas Kleijn over de plannen van de Ondernemersvereniging, onder meer om het centrum en het dorp te voorzien van planten en verlichting tijdens de kerstperiode. De vrijwilligers van Buurtbeheer eindigden met het verzamelen van andere punten die de bewoners anders of beter willen. Onder meer de verkeerssituatie op Halfweg en het onderhoud van het riet op de Boterdijk werden genoemd.

Voorzitter Jan van Rijn sloot de avond af en zegde toe dat Buurtbeheer De Kwakel de signalen zal opvolgen en de bewoners op de hoogte zal houden. Buurtbeheer De Kwakel is te vinden via Facebook.

Foto aangeleverd.