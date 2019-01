Waar is Siamese poes Taya?

Aalsmeer – Taya is een 12-jarige eigengereide Siamese poes die al een paar huisjes heeft gehad. Om te beginnen is zij als kitten in huis genomen door de familie van Esther Eveleens en zij hebben ook erg van haar gehouden.

Echter, Taya bleek niet erg van drukte te houden. Zij is meerdere malen ‘vermist’ geweest doordat zij ging zwerven op zoek naar een rustiger plekje. Op een gegeven moment had de familie Eveleens vijf katten en dat vond Taya toch echt te druk.

Ze heeft toen een fantastisch nieuw huis gevonden aan de Helling. Hier is zij jaren met veel liefde verzorgd, maar helaas is zij sinds september vorig jaar hier ook weer vertrokken door veel aanloop in verband met ziekte van een van de eigenaren.

Nu wil Esther graag weten of Taya wellicht een nieuw huisje heeft gezocht en ook gevonden? Zij is voor meer informatie te bereiken via 06-51816565.