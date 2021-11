Vuurwerk-protest in Aalsmeer-Oost

Aalsmeer – In Aalsmeer Oosteinde is donderdagavond 25 november de politie in actie gekomen na een oproep voor een protest tegen de corona maatregelen. Via sociale media werden oproepen gedaan om naar Oost te komen en vooral vuurwerk mee te nemen.

De politie is met een groot aantal wagens ter plaatse gegaan. Door de agenten zijn extra controles gehouden. In de wijk waren diverse harde knallen van vuurwerk te horen, maar van een grote samenkomst is het niet gekomen.

In de Karperstraat heeft de politie een aantal pakken met Cobra 6 vuurwerk in beslag genomen. Ook is een persoon aangehouden wegens vuurwerkbezit.

Fotograaf: VLN Nieuws – Laurens Niezen