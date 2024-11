“Vrijwilligerswerk is onmisbaar in onze gemeente!”

Uithoorn – De Kwakel – Iedere twee jaar vraagt de gemeente aan de inwoners van Uithoorn en De Kwakel om hun favoriete vrijwilligers aan te melden voor de Zilveren Schakel-verkiezingen. Aanmelden kan dit jaar tot woensdag 13 november. Wethouder José de Robles (zorg, maatschappelijke ondersteuning) en Leyla Burgan, coördinator Steunpunt Vrijwilligerswerk van ‘Uithoorn voor Elkaar’ vertellen over het belang van vrijwilligerswerk in de gemeente Uithoorn. En van (nieuwe) vrijwilligers.

Wethouder José: “Zijn er typische eigenschappen van ‘de vrijwilliger’?

Leyla: “Een eigenschap die je altijd wel terugziet: ze willen iets doen voor een ander. Vaak zijn mensen die bij het Steunpunt aankloppen ook op zoek naar een nuttige dagbesteding. Iets dat henzelf voldoening geeft. Sommige willen zich daarbij inzetten voor een groep, anderen zorgen liever voor één persoon.

Wethouder José: “Waar kom je vrijwilligers allemaal tegen?”

Leyla lacht: “Ik zou bijna zeggen, waar niet? In de zorg, als toezichthouders op basisscholen en de bibliotheek. In het groenonderhoud van zorgboerderijen en schooltuinen. Bij kunst- en cultuurclubs, als collectant voor goede doelen zoals het Diabetesfonds. Bij Vluchtelingenwerk, de Voedselbank, als Taalmaatje en Automaatje, of als coach bij ons Financieel Café. En ga zo maar door.”

Een wedervraag van Leyla: “Welke vrijwilligers kent u zelf, als wethouder? En welke organisaties die op vrijwilligerswerk draaien?”

Wethouder José: “Vanuit mijn werk als wethouder zorg werk ik nauw samen met allerlei organisaties in de zorg, het maatschappelijk en welzijnswerk. Maar ook bij de afgelopen ‘Buurtendag’, een meer persoonlijk project, deden we veel met de buurtbeheren, sport- en cultuurverenigingen. Allemaal ondenkbaar zonder de inzet van vrijwilligers. En dan heb ik het nog niet eens over de brandweerlieden, EHBO’ers en AED’ers die altijd paraat staan voor mensen in nood!”

Wethouder José weer: ”Wat zeggen vrijwilligers zelf over hun werk?”

Leyla: “Je hoort van iedereen wel dat een passende plek en leuk werk veel voldoening geven. Je doet iets nuttigs, hebt contact met anderen en je bent de deur uit. Jonge vrijwilligers noemen ook: werkervaring en skills opdoen als toevoeging aan je opleiding of studie. Kijken of je het werk leuk vindt voordat je gaat solliciteren. Maar ook privé, bijvoorbeeld door vrijwilliger te worden bij je eigen vereniging, waar je al een tijd lid van bent.”

Steunpunt Vrijwilligerswerk werkt voor vrijwilligers én voor organisaties

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk werkt voor vrijwilligers én voor organisaties die vrijwilligers zoeken. Leyla: ”Op onze website hebben we een Vacaturebank met actuele vrijwilligersplekken in en om de gemeente. Daar staan ook onze trainingen en cursussen op. Voor individuen en voor organisaties, bijvoorbeeld over het werven en behouden van vrijwilligers. We voeren oriënterende gesprekken met mensen die erover denken vrijwilligerswerk te gaan doen. En we hebben inloopspreekuren voor hun vragen.”

Leyla stelt een laatste vraag. “Waarom vindt de gemeente het belangrijk om vrijwilligers in het zonnetje te zetten?”

Wethouder José: “Zoals ik al aangaf, is vrijwilligerswerk onmisbaar in onze gemeente. Die waardering willen we laten zien met de Zilveren Schakel. Om de aandacht te vergroten maken we er een beetje een wedstrijd van, met winnaars en prijzen. We doen dat tijdens het Vrijwilligerscafé van het Steunpunt Vrijwilligerswerk, op 11 december. Maar in feite zijn alle vrijwilligers winnaars. Ook al zijn ze vaak onzichtbaar, het zijn stuk voor stuk helden! Daarom roep ik direct alle lezers op: Meld uw favoriete vrijwilliger aan voor de Zilveren Schakel-verkiezingen 2024. Dat kan tot woensdag 13 november via www.uithoorndenktmee.nl/zilverenschakels. Of stuur een mail aan de gemeente, via communicatie@duoplus.nl.

Op de foto: Leyla Burgan (rechts) in gesprek met een vrijwilliger.

Foto: Steunpunt Vrijwilligerswerk ‘Uithoorn voor Elkaar’.