Vrijwilligers gezocht voor actie NLdoet

Regio – Het Oranje Fonds is op zoek naar mensen die zich in willen zetten voor een ander tijdens NLdoet 2022. Op 11 en 12 maart organiseert het fonds voor de 18e keer de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Op deze dagen zijn in heel het land zo’n 5.000 activiteiten te vinden waarbij iedereen een dag(deel) ertoe kan dóen voor andere mensen.

Mensen die klaarstaan voor anderen zijn altijd al van groot belang voor de samenleving. En door de coronacrisis zijn ze alleen nog maar belangrijker geworden.

Veel verenigingen en stichtingen in Nederland hebben hun werk de afgelopen twee jaar anders moeten inrichten. Activiteiten moesten op een alternatieve manier georganiseerd worden, en ook veel dingen zijn noodgedwongen blijven liggen. Hulp is dit jaar tijdens NLdoet dan ook extra welkom. En omdat er duizenden activiteiten zijn in heel het land, is er altijd een te vinden die bij je past. Of je nu van koken, doe-het-zelven, tuinieren of bijvoorbeeld spelletjes spelen houdt.

Kennismaken

Met NLdoet wil het Oranje Fonds mensen laten ervaren dat vrijwilligerswerk niet alleen heel fijn is voor degene die geholpen wordt, maar dat het ook heel leuk is voor de vrijwilliger zelf. Tijdens deze twee dagen kan iedereen op een laagdrempelige, vrijblijvende manier kennismaken met vrijwilligerswerk. En niet alleen in Nederland. Ook op alle Caribische eilanden van ons Koninkrijk wordt meegedaan aan de actie.

Letterlijk en figuurlijk ertoe doen

“Iedereen doet ertoe, dat is onze overtuiging,” vertelt Oranje Fonds-directeur Sandra Jetten. “En NLdoet geeft mensen de mogelijkheid om er letterlijk en figuurlijk nóg meer toe te doen. Want je kunt op die manier iets betekenen voor een ander. Doordat je de tijd maakt om bijvoorbeeld een wandeling te maken met een oudere, voelt diegene ook dat ‘ie ertoe doet. Of doordat je de gemeenschappelijke ruimte opknapt in een dorpshuis, maak je het mogelijk dat mensen elkaar daar kunnen ontmoeten. En dat maakt, zeker voor mensen die weinig contacten hebben, een wereld van verschil. Daarnaast is NLdoet voor alle deelnemers een geweldige manier om nieuwe ervaringen op te doen en ook zelf nieuwe contacten te leggen.” Het Oranje Fonds vindt dat iedereen ertoe doet. Het fonds wil dat niemand er alleen voor staat en iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarom versterkt en verbindt het organisaties en vrijwilligers die bijdragen aan een verbonden samenleving! Aanmelden een dag(deel) of activiteit kan via de website: www.nldoet.nl.