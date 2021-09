Jaarmarkt vrijdag en zaterdag in Mijdrecht

Mijdrecht – Het centrum van Mijdrecht staat vrijdag 17 en zaterdag 18 september bol van de activiteiten. Om spreiding van de bezoekers te creëren is de jaarmarkt dit jaar 2 dagen. Op vrijdag van 10.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur Naast meer dan 100 kramen kun je genieten van kinderactiviteiten en live muziek. Kortom vermaak voor het hele gezin.

Het centrum van Mijdrecht heeft een ruim aanbod aan winkels en horeca. Naast 3 supermarkten een aantal vers- en delicatessenwinkels een ruim aanbod aan mode speciaalzaken voor jong tot oud, een mooie mix van landelijke ketens en lokale ondernemers. De renovatie van winkelcentrum de Lindeboom en de nieuwbouw van Molenhof hebben gezorgd voor een nog aantrekkelijker winkelbeeld. In het centrum van Mijdrecht zijn ruim 100 ondernemers actief.

Maak er vrijdag en zaterdag een gezellig dagje van, en houdt rekening met de 1,5 meter die ook hier van toepassing is, Combineer het met een bezoek aan de restaurants voor een heerlijke kop koffie een lunch of gezellig diner. Parkeren is in het centrum, met parkeerschijf, 2 uur gratis. Maar op het zeer ruime lang-parkeren terrein aan de rondweg parkeert je zolang je wil, en ook geheel gratis. Of kom gewoon lekker op de fiets.

Kijk op de website www.mijdrechtdorp.nl voor meer informatie over de winkels in Mijdrecht Dorp. Mijdrecht Dorp echt gezellig.