Feestelijke opening Regenboog Café in Vinkeveen

Vinkeveen – Met een feestelijke bijeenkomst is woensdagavond 5 februari het Regenboog Café geopend in Café De Vink in Vinkeveen. Na de sluiting van de vorige locatie in de Amstelhoek hebben de bezoekers van het Regenboog Café eindelijk weer een vaste ontmoetingsplek gevonden. Het Regenboogcafé is een initiatief van gemeente De Ronde Venen en Samens.

Wethouder Cees van Uden van de gemeente De Ronde Venen sprak bij de opening mooie woorden over het belang van inclusie. “Het Regenboog Café is meer dan een ontmoetingsplek. Het is een symbool van onze inzet voor een samenleving waarin iedereen zichzelf kan zijn, ongeacht wie je bent of van wie je houdt. Vandaag zetten we samen een belangrijke stap naar meer openheid en verbinding.”

Humor

Na deze woorden zorgde cabaretier Aron Elstak voor een avond vol humor en scherpe observaties. Zijn voorstelling bracht op luchtige wijze de waarden van gelijkwaardigheid en acceptatie onder de aandacht bij het publiek.

Het officiële startsein werd gegeven door wethouder Van Uden, samen met Laura van Nieuwenhuijze, voorzitter van COC Midden-Nederland, en Jacqueline Sluijs van Stichting Samens. Samen knipten zij het symbolische lint door, waarmee de eerste editie van het Regenboog Café in Vinkeveen een feit was.

Vanaf nu zal het Regenboog Café iedere eerste donderdagavond van de maand plaatsvinden in Café De Vink. Het biedt een veilige, warme en gezellige plek voor iedereen die behoefte heeft aan contact, gesprekken en nieuwe vriendschappen. Iedereen is welkom om samen te genieten van een open en inclusieve sfeer. Kijk voor meer informatie op www.stichtingsamens.nl.

Het officiële startsein werd gegeven door wethouder Van Uden, Laura van Nieuwenhuijze en Jacqueline Sluijs. Foto: aangeleverd.