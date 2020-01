Regio – Buddyproject friend4friend nodigt je uit voor een komische en confronterende voorstelling, over een acteur die zijn thuisland, waar hij beroemd en geliefd was, moet ontvluchten. In Nederland zoekt hij opnieuw zijn plek. ‘The Bright Side of Life’ is een voorstelling van acteur Bright O. Richards, voor én door vluchtelingen. Tegelijk is het een matchmakingevent waarin nieuwkomers anderen ontmoeten, die hun netwerk openstellen.

De Theaterkrant geeft vier sterren en noemt de voorstelling: ‘Een mooi portret van iemand die zijn optimisme weigert te verliezen én tegelijk een oproep om, met elkaar, de schouders eronder te zetten.’

friend4friend

De voorstelling The Bright Side of Life speelt in het hele land en komt speciaal naar Amstelveen en Hoofddorp op verzoek van friend4friend. Buddyproject friend4friend koppelt nieuwkomers en Nederlanders tussen de 18 en 30 jaar aan elkaar, om in duo’s aan de slag te gaan voor de samenleving. www.friend4friend.nl

Voorstelling

“The Bright Side of Life is een geweldige voorstelling voor iedereen”, legt friend4friend coördinator Ewoud Holsappel uit, “maar voor de jongeren die wij bereiken met friend4friend kan het echt verschil maken. Jonge nieuwkomers zitten vol ambities, maar komen moeilijk aan stageplekken bijvoorbeeld. Tijdens de voorstelling wordt op een hele leuk manier dat soort matches gemaakt.”

Kaarten

Jongeren tot 30 jaar betalen slechts 10 euro voor de voorstelling. Kaarten zijn verkrijgbaar via friend4friend.nl/voorstelling, en bij de theaters zelf. De voorstelling is op maandag 27 januari te zien in theater de Meerse in Hoofddorp vanaf 20.00 uur. En op dinsdag 11 februar in theater P60 in Amstelveen vanaf 20.00 uur.

Meld je aan voor het voorprogramma van friend4friend!

Ben je tussen de 18 en 30 jaar, woon je in de buurt en denk je dat friend4friend iets voor jou is? Kom dan naar de bijeenkomst voorafgaand aan de voorstelling. Om 18.00 uur is er een maaltijd, wordt van alles verteld over friend4friend en ontmoet je andere jongeren. Voor jou zijn er vrijkaarten beschikbaar!

Meld je aan voor het voorprogramma en de voorstelling bij: Sofie voor De Meerse, Hoofddorp via: Sofie@friend4friends.nl of bel 06-41023677. En bij Ewoud voor P60, Amstelveen: ewoud@friend4friend.nl of bel 06-42807484.