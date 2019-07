Volgende week woensdag jaarmarkt Vinkeveen

Dit jaar, inmiddels voor de 41e keer zal de Vinkeveense Jaarmarkt worden georganiseerd door de stichting Vinkeveen Promotion. Deze markt is op woensdag 17 juli. En vanaf 10 uur die ochtend, staan de ruim 120 standhouders opgesteld. Ook in 2018 is deze markt weer in de Heul vanaf de IJsbeer, de Herenweg tot aan de Kerklaan, en de Heulweg tot de brug van Kerkelanden. Omdat de organisatie zo veel mogelijk aan branchebescherming probeert te doen, zult u nooit meer dan twee dezelfde soort kramen bij elkaar aantreffen en is de jaarmarkt daardoor zeer ruim gemêleerd.

Parkeren

Daarnaast wijst de organisatie erop dat tijdens de Jaarmarkt, de Herenweg (tussen de Kerklaan en de Heulweg) zal zijn afgesloten voor IEDER gemotoriseerd verkeer en parkeren in dit gebied vanaf 05.00 uur is verboden. (Er is een wegsleepregeling van kracht binnen dit gebied op eigen kosten) Careyn Maria-Oord is normaal bereikbaar via de ingang op de Kerklaan. Al jaren blijkt dat de jaarmarkt één van de grote publiekstrekkers, in deze tijd van het jaar, in Vinkeveen is.

ALS EXTRA

Zowel in de verschillende horecagelegenheden als op de Jaarmark Vinkeveen zelf zijn er muzikale omlijstingen dus overal gezelligheid alom op de diverse terrasjes. En wilt u even in gesprek met het college van Burgemeester en Wethouders? Dat kan!

Op 17 juli zijn ook de Burgemeester en Wethouders tussen 16.00 en 18.00 uur aanwezig op de jaarmarkt in Vinkeveen om met inwoners te spreken. Deze bezoeken zijn een mooie gelegenheid de bestuurders beter te leren kennen en met hen van gedachten te wisselen.