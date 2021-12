Volgende stap voor Winkelcentrum Amstelplein

Uithoorn – Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de volgende stap gezet voor de herontwikkeling van winkelcentrum Amstelplein. Wethouder Jan Hazen: ‘Deze volgende stap is een samenwerkingsovereenkomst met Syntrus Achmea. In deze overeenkomst maken we afspraken over de samenwerking, de procedure die we gaan volgen, de vergoeding van onze kosten en niet te vergeten de communicatie. Daarnaast staan de ruimtelijke uitgangspunten en de aandachtspunten voor de verdere uitwerking van het plan erin.’ Op 19 januari buigt de commissie Wonen en werken zich over de overeenkomst. En op 3 februari staat de overeenkomst op de agenda van de gemeenteraad.

Wat vindt u van de plannen?

Deze vraag stond in oktober van dit jaar centraal. Inwoners konden op verschillende manieren laten weten wat zij van de plannen voor het winkelcentrum vonden; een bijeenkomst bijwonen en een vragenlijst invullen. 95 mensen hebben de vragenlijst over het plan ingevuld. 83% van deze mensen vinden het fijn dat het winkelcentrum op de voorgestelde manier wordt aangepakt. De belangrijkste reden hiervoor? De 74 betaalbare huurappartementen en de modernisering van het winkelcentrum. Wethouder Jan Hazen: ‘We hebben ook gevraagd wat de mensen niet aanspreekt in het plan. Op deze vraagt antwoordde 45% dat ze niets onaantrekkelijk vinden. 25% vindt de slanke woontoren niet passend. Het beeld dat de vragenlijst laat zien, zagen we ook tijdens de goed bezochte online bijeenkomst. Al met al een uitslag die ons het vertrouwen geeft om de volgende stap te zetten.’

Het plan in het kort

Syntrus Achmea maakt plannen voor een ingrijpende verbouwing van het winkelcentrum aan het Amstelplein: de leegstaande kantoren gaan plaats maken voor 74 appartementen en de passage verandert in een modern en aantrekkelijk winkelcentrum. Wethouder Jan Hazen: ‘Met deze verbouwing is een flinke investering gemoeid. Het resultaat mag er dan ook zijn: een economische impuls voor de zittende ondernemers, een kwaliteitsimpuls voor het centrum en 74 betaalbare huurappartementen. Precies het type woningen waar in Uithoorn behoefte aan is.’ Wilt u meer weten over het plan? Kijk dan op www.herontwikkelingamstelplein.nl.