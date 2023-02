Uithoorn – Woensdagmorgen heeft een bestuurder bij het gezondheidscentrum i.p.v. achteruit de parkeerhaven uit te rijden vol gas vooruit gegeven en reed daardoor over de stoep door een greppel net naast een sloot. Daarmee kwam de auto vast te zitten en schoot gelukkig niet de N-196 op. In het gezondheidscentrum is de bestuurder nagekeken maar mankeerde gelukkig niets. Een takelbedrijf kwam ter plaatse om de auto los te trekken. (foto Jan Uithol)