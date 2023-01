Voetbal: Winst en gelijkspel FCA 1 en RKDES 1

Aalsmeer – Het was afgelopen zaterdag 28 januari heerlijk weer om te voetballen of om voetbal te gaan kijken. Het was dan ook gezellig druk langs de lijnen bij de wedstrijden op de terreinen van FC Aalsmeer en RKDES Kudelstaart. Om half drie startte zowel aan de Beethovenlaan als aan de Wim Kandreef de voetbalwedstrijden van de eerste teams. FC Aalsmeer 1 zaterdag had TAVV uit Ter Aar op bezoek en winst was nodig om stand te houden in de competitie. De boodschap van de trainer en coach waren goed in de oren geknoopt. Het werd een spannende ‘pot’, maar Aalsmeer liet zich niet overrompelen en won uiteindelijk met 4-2.

Tegenstander van RKDES 1 was Lugdunum uit Leiden. De teams waren aan elkaar gewaagd en trakteerden op een fanatieke wedstrijd met een gelijke eindstand van 2-2 als resultaat. Aanstaande zaterdag 4 februari wacht FC Aalsmeer 1 een uitwedstrijd tegen ESTO 1 in Bodegraven. De startfluit klinkt om 15.00 uur. RKDES 1 speelt opnieuw thuis in Kudelstaart en gaat het vanaf 14.30 uur opnemen tegen Nieuwkoop 1.

Wie het eerste zondagteam van FC Aalsmeer ‘aan het werk’ wilde zien moest 29 januari naar Den Haag. SVH was hier de tegenstander en ook deze teams verdeelden de punten. Eindstand: 2-2. Aanstaande zondag 5 februari kunnen de fans thuis in Aalsmeer op de tribune en langs het veld plaatsnemen voor de wedstrijd FC Aalsmeer tegen PVC uit Utrecht. Aanvang is 14.00 uur.

Foto: www.kicksfotos.nl