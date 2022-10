Voetbal: Mooie overwinning FC Aalsmeer zondag

Aalsmeer – Het jonge team van trainer Bas Groeneveld en Jan Koolhaas is er zondag prima voor de dag gekomen in de wedstrijd tegen Taurus. Voor beide ploegen stond er wel wat op het spel nadat beiden de week ervoor hun eerste competitie wedstrijd verloren hadden. Na de 1 minuut stilte ontstond er een leuke wedstrijd voor de toeschouwers en eigenlijk bleef dat de hele wedstrijd zo, een fel spelend FC Aalsmeer dat in de 7e minuut al op voorsprong had kunnen komen als Jeroen Ezink iets rustiger met zijn eerste kans om was gesprongen, maar nu te gehaast op 6 meter voor het doel net overschoot. In de 18e minuut was Mo Alaswad de keeper van Taurus wel te slim af met een boogballetje na een mooi bal over de verdediging en dat betekende 1-0.

Een tegenvaller was wel het uitvallen Jeremay Maarse na een ongelukkige botsing op het veld. Robin Kruysman werd zijn vervanger. In de 30e minuut even niet opletten in de achterhoede en met een harde schuiver in uiterste hoek had keeper Sem van de Ridder (keepte verder een prima wedstrijd) het nakijken: 1-1. Daarna kreeg het publiek heerlijke momenten te zien van Jeroen Ezink (man off the match). Mo Aleswad gaf een prima steekbal en hier wist Jeroen wel raad mee: 2-1. Twee minuten later was het weer raak. Nu was het een prima bal van linksback Jef van der Laarse over de gehele verdediging en Jeroen bij de tweede paal kopte de bal er prima in: 3-1.

De tweede helft gaf hetzelfde spelbeeld te zien, een enorm hard werkende FC Aalsmeer. Eerst was het Jesper Beelen die pech had. Via een been rolde zijn schot net langs de verkeerde kant van de paal. Toch was het slechts uitstel, want FC Aalsmeer bleef heer en meester. Het was Jeroen Ezink die de 4-1 op prachtige wijze afmaakte, na aangeven van Nick verraste hij de keeper met een mooie stuiterbal. Het laatste doelpunt was ook een beauty, na een mooi aanval van Jef v/d Laarse en Joery v/d Schraaff belandde de bal bij Jeroen Ezink en hij tekende voor de 5-1 einduitslag. FC Aalsmeer heeft een prima wedstrijd gespeeld. In de verdere competitie zal best wel tegen nederlagen opgelopen worden, maar dit jonge team leert wel snel. Aanstaande zondag 9 oktober is de uit wedstrijd tegen de sterke lijstaanvoerder, FC Abcoude.