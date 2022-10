Voetbal: Kinderchampagne voor RKDES JO9-3

Kudelstaart – Op zaterdag 8 oktober stond voor RKDES JO9-3, uitkomend in de 4e klasse, de laatste wedstrijd van de eerste fase op het programma. De voorgaande wedstrijden werden allemaal gewonnen, dus als deze wedstrijd ook winnend zou worden afgesloten, zou RKDES kampioen van deze periode worden. Helaas kon door ziekte vaste keeper Puc niet aanwezig zijn, maar gelukkig stond Jaylinn meteen al klaar als invaller. RKDES begon een beetje nerveus en keek al snel tegen een achterstand aan. Ook leek de bal er maar niet in te willen voor RKDES. Ismall brak het ijs door een superieure actie te maken en een prachtig doelpunt te scoren. Pim stond zijn mannetje achterin en niemand kwam er meer langs, Jaylinn verveelde zich zelfs op doel. Ibrahim en Dévy maakten ook schitterende doelpunten, de één nog mooier dan de ander, terwijl Jurjen diverse mooie afgemeten voorzetten gaf. Jozy vocht voor elke bal en zorgde er vaak voor dat de tegenstander niet door kon breken. Ook Ryan was aan de zijkant zeker van zijn zaak en gaf mooie steekballen naar zijn team.

RKDES won de wedstrijd uiteindelijk met 11-5 en dus is de JO9-3 ongeslagen in de eerste fase en dit is naturlijk gevierd met kinderchampagne samen met de trotse ouders en trainers!