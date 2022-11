Voetbal: Drie punten in de tas voor RKDES

Kudelstaart – Afgelopen zaterdag 19 november moest het eerste van RKDES het opnemen tegen de nummer twee: DWO uit Zoetermeer. De wedstrijd begon zonder vaste spelers als Sven Boelsma, Koen Braat, Arnaud van Leeuwen, Roy Endhoven en Rick Verkuyl. Ondanks deze grote verandering, liet RKDES goed voetbal zien. DWO liet zien snel en gevaarlijk te zijn in de omschakeling. Maar RKDES speelde met veel vertrouwen wat uiteindelijk resulteerde in het eerste doelpunt in de 27ste minuut. Uit een goed opgezette aanval vanuit het middenveld via Lennart Kok. Ruben Onderwater vond met goed doortikken Amir die op fantastisch manier zijn tegenspeler uitspeelde het overzicht hield en keurig de bal terug legde op de inkomende Mike v/d Bergen, die met een geplaatst schot de 1-0 aantekende.

Helaas in de 35ste minuut na weer een snelle omschakeling van DWO kwam er uit een rommel situatie de 1-1 tot stand, omdat DES de bal niet goed weg werkte. Uit een ontstane corner in de 72ste minuut was het Luuk Westerman die met een kopbal de bal met een boog over de keeper in het doel zag verdwijnen: 2-1. RKDES maakte ook nog de verdiende 3-1 na voorgeven van de opkomende Dennis Pronk die bij de eerste paal de ingevallen Arnaud van Leeuwen vond die de bal onder de keeper door het doel in liet verdwijnen. En RKDES maakte nog een prachtig doelpunt via de ingevallen Benjamin van Gastelen die aan de zijkant op volle snelheid goed doorging, voorgaf op de instormende nieuwe ‘tijdelijke’ spits Sven Boelsma die de 4-1 aantekende. Helaas werd dit doelpunt terecht of niet afgekeurd voor buitenspel.

Zo maakte een sterk goed voetballend RKDES er een mooie voetbalmiddag van met door de winst en weer 3 punten in de tas. En nemen de Kudelstaartse voetballers het tweede plekje over van dit DWO in deze inmiddels zeer spannende zaterdagcompetitie.